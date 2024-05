[Communiqué de presse] Le Groupe iliad enregistre de solides résultats au 1er trimestre

Communiqué de presse

Paris, le 30 mai 2024 à 08h00

Le Groupe iliad enregistre de solides résultats au 1er trimestre

Les résultats du 1er trimestre 2024 sont solides et confirment le leadership européen du Groupe iliad à la fois en termes de croissance du chiffre d’affaires et de recrutement de nouveaux abonnés Mobile et Fixe. Le Groupe iliad continue de gagner des parts de marché sur tous ses segments et réaffirme son ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen en 2024.

La croissance du chiffre d’affaires du Groupe a atteint 11,2%1 à 2,43 milliards d’euros au 1er trimestre et a été portée par les 3 géographies : la France enregistre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires trimestriel depuis près de 10 ans (+10,0%), la Pologne accélère à +13,8% (+10,2% au trimestre précédent) avec une croissance organique en amélioration (+5,0% contre +3,0% au 4ème trimestre 2023) et un effet de change favorable, et l’Italie reste en forte croissance à +12,8%.

En France, Free confirme son leadership sur les recrutements de nouveaux abonnés, tant sur le Mobile que sur le Fixe et la fibre. Au 1er trimestre, le Groupe a ainsi recruté 212 000 nouveaux abonnés nets Mobile (239 000 sur les forfaits 4G/5G) et le succès du lancement de la Freebox Ultra a soutenu la croissance sur le Fixe avec 85 000 nouveaux abonnés nets Haut et Très Haut Débit et 232 000 nouveaux abonnés sur la fibre. Près de 75% des abonnés Free Mobile ont adopté un forfait 4G/5G et près de 77% des abonnés Freebox bénéficient de la Fibre Free – des taux particulièrement élevés et en croissance continue, qui viennent récompenser les efforts constants engagés par le Groupe pour proposer les meilleures technologies au meilleur rapport qualité/prix.

En Italie, iliad Italia garde pour le 24ème trimestre consécutif sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile avec 276 000 nouveaux abonnés nets recrutés au 1er trimestre, un chiffre qui permet à iliad Italia de franchir le cap des 11 millions d’abonnés Mobile. iliad Italia termine également leader des recrutements sur le Fixe ce trimestre (parmi les 5 plus grands opérateurs télécoms en Italie) avec 38 000 nouveaux abonnés recrutés, son meilleur trimestre depuis celui du lancement de son offre en janvier 2022.

En Pologne, la performance commerciale reste solide pour Play qui continue à gagner des parts de marché sur le mobile (+73 000 nouveaux abonnés nets) et termine une nouvelle fois leader2 des recrutements de nouveaux abonnés. Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 14 000 unités, une croissance modérée dans un contexte concurrentiel intense.

L’EBITDAaL du Groupe atteint 878 millions d’euros au 1er trimestre et progresse de 12,2%3. Cette amélioration de la rentabilité vient en grande partie de la France qui voit son EBITDAaL progresser de 15%, suivi de l’Italie (+11,7%). L’EBITDAaL de la Pologne progresse de 5,5%, mais recule de 2,5% en monnaie locale suite à la mise en place au 1er avril 2023 du contrat de prestation avec PŚO. La croissance de l’EBITDAaL permet de faire progresser le résultat net du 1er trimestre de 56%.

Sur les 12 derniers mois (mars 2023 - mars 2024), le Groupe a investi 1,88 milliard d’euros dans ses infrastructures et ses équipements de réseaux et d’abonnés (dont 418 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en recul de 24,4%). Les efforts de déploiement de la 5G dans nos géographies restent soutenus, de même que le déploiement de la Fibre et l’équipement de nos nouveaux abonnés particuliers et entreprises.

Le Free Cash-Flow opérationnel4 double pour atteindre 460 millions d’euros, renforçant la structure financière du Groupe avec un levier financier diminuant à 2,9x à fin mars 2024 contre 3,0x à fin 2023. Le niveau de liquidités du Groupe est excellent, avec 1,1 milliard de trésorerie et 3,1 milliards d’euros de disponibilités à fin mars. Le Groupe iliad est devenu l’actionnaire de référence du Groupe Tele2 après la finalisation, fin avril, de la deuxième tranche de la transaction avec le Groupe Kinnevik, permettant au Groupe de détenir 18,8% du capital et 28,8% des droits de vote de Tele2. L’Assemblée Générale de Tele2, qui a eu lieu le 15 mai, a élu 3 membres du management du Groupe iliad au Conseil d’Administration de Tele2 : Thomas Reynaud (Président du Conseil d’Administration), ainsi qu’Aude Durand et Jean-Marc Harion (administrateurs). Le financement de cette transaction a été opéré par iliad Holding et l’impact sur son levier financier a été minime (+0,14x).

Au cours du 1er trimestre 2024, le Groupe iliad a franchi deux étapes importantes dans la mise en œuvre de son Plan Climat avec la validation de notre trajectoire carbone auprès de l’initiative Science Base Target (SBTi) et la signature de trois nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables dans nos trois géographies.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Ce premier trimestre marque un très bon début d’année pour le Groupe iliad. Les performances sont aussi bien commerciales, avec la conquête continue de parts de marché, qu’opérationnelles, avec la très bonne maîtrise de nos coûts. Le Groupe change radicalement de dimension. De dimension technologique, grâce à nos investissements prometteurs dans la Freebox Ultra, le Cloud, l’IA et de nouveaux Data Centers. Et de dimension géographique. En devenant l’actionnaire de référence de Tele2, nous sommes présents dans 8 pays européens. Le Top 5 des opérateurs européens est à notre portée, et ce dès cette année ! »

Principaux indicateurs opérationnels5 au 31.03.2024

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2024 T4 2023 Variation Nombre d’abonnés mobiles 15 217 15 005 +212 Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11 345 11 106 +239 % de la base d’abonnés mobiles au forfait Free 4G/5G 74,6% 74,0% +60bps Dont Forfait Voix 3 872 3 899 -27 Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7 499 7 414 +85 - Dont Fibre 5 748 5 516 +232 Taux d’adoption de la Fibre 76,6% 74,4% +2,2 pts Prises raccordables en Fibre (en millions) 36,2m 35,3m +0,9m Nombre total d’abonnés France 22 716 22 419 +297 T1 2024 T1 2023 Variation ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 36,3 34,4 +5,6% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,2 11,8 +3,3% Italie (chiffres en milliers) T1 2024 T4 2023 Variation Nombre d’abonnés mobile 11 006 10 730 +276 Nombre d’abonnés fibre 245 207 +38 Nombre total d’abonnés Italie 11 251 10 937 +314 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T1 2024 T4 2023 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 172 13 099 +73 - Dont Forfaits 9 443 9 381 +62 - Dont Prépayés 3 729 3 718 +11 Nombre d’abonnés fixes 2 073 2 059 +14 Nombre total d’abonnés Pologne 15 245 15 158 +87 T1 2024 T1 2023 Variation ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 30,4 29,1 +4,6% GROUPE (chiffres en milliers) T1 2024 T4 2023 Variation Nombre d’abonnés mobile 39 395 38 834 +561 Nombre d’abonnés fixes 9 817 9 681 +137 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 49 212 48 515 +698

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023.

En millions d’euros T1 2024 T1 2023 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 2 431 2 186 +11,2% Chiffre d'affaires Services6 2 220 2 020 +9,9% Chiffre d'affaires Equipements 217 172 +26,5% Eliminations Groupe7 -6 -5 +14,8% Chiffre d'affaires France 1 586 1 442 +10,0% - Services1 1 489 1 376 +8,2% - Equipements 99 67 +47,1% - Eliminations France -2 -2 +23,7% Chiffre d'affaires Italie 272 241 +12,8% - Services 270 239 +13,0% - Equipements 2 3 -10,0% Chiffre d'affaires Pologne8 577 507 +13,8% - Services 461 405 +13,8% - Equipements 116 102 +13,8%

Principaux indicateurs financiers du 1er trimestre 2024

En millions d’euros T1 2024 T1 2023 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 2 431 2 186 +11,2% France 1 586 1 442 +10,0% Italie 272 241 +12,8% Pologne 577 507 +13,8% Eliminations -4 -3 +16,0% EBITDAaL Groupe 878 783 +12,2% France 573 498 +15,2% Italie 71 64 +11,7% Pologne 233 221 +5,5% Capex Groupe (hors fréquences) 418 553 -24,4% France 278 442 -37,1% Italie 80 59 +34,7% Pologne 60 52 +16,2% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 460 229 +100,5% France 295 55 +433,4% Italie -8 5 -275,9% Pologne 173 169 +2,2% Résultat net 93 59 +56,2% 31/03/2024 31/12/2023 Variation Endettement net 10 210 10 243 -33 LTM EBITDAaL9 3 539 3 444 +96 Ratio d’endettement 2,9x 3,0x -0,1x

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

Retrouvez ce communiqué de presse (PDF) ainsi que les rapport financier trimestriel sur le site iliad.fr (rubrique Investisseurs).



