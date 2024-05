Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabsmeddelelse nr. 69/2024

Odense, 30. maj 2024

Scape Technologies A/S – forløb af ordinær generalforsamling

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer



Forslag om afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen

Selskabets aktionærer godkendte årsrapporten og den foreslåede resultatdisponering.

Bestyrelsens medlemmer blev genvalgt.

Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, blev genvalgt.

Generalforsamling godkendte afnotering af selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Selskabet vil nu anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om at afnotere selskabets aktier fra handel. Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af Nasdaq First North Growth Market Denmarks imødekommelse af anmodningen.

Efter godkendelse af anmodningen vil selskabets aktier kunne handles på Nasdaq First North Growth Market i 10 uger, før de til sidst afnoteres fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet udsender en selskabsmeddelelse, når anmodningen indsendes, og efter at have modtaget svaret.

Selskabets aktionærer er ikke forpligtet til at sælge deres aktier i Selskabet.

Det blev vedtaget at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 19.379.983 til kurs pari ved at nedskrive den pålydende nominelle værdi pr. eksisterende aktie fra nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen sker for samtlige aktier i Selskabet og uden udbetaling til selskabets aktionærer. Den tekniske gennemførsel i Euronext Securities forventes at ske omkring den 10. juni 2024.

******

Yderligere oplysninger

Søren Bøving-Andersen, CEO, Scape Technologies A/S

Mobil. +45 2128 1128

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby,

tlf. +45 3345 1000





