Hisense dévoile le roi des téléviseurs 100 pouces : le téléviseur Mini-LED U7K 100 pouces lancé en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader incontesté de la technologie de divertissement à domicile, est fier de présenter sa nouvelle série de téléviseurs, 100U7K, marquant une étape importante dans l'excellence technologique dans l'industrie de fabrication de téléviseurs et un véritable témoignage de l'engagement de Hisense à repousser les limites de l'innovation. Couronnée première marque mondiale en matière du volume total de livraisons de téléviseurs 100 pouces par Omdia, et nommée « Meilleure Marque de Téléviseurs de 2024 » par Mybroadband, Hisense continue d'élever les normes de qualité supérieure et des expériences de visionnage immersives.



A l’avant-garde de ce téléviseur révolutionnaire est son statut unique en tant que le seul téléviseur Mini-LED 100 pouces disponible en Afrique du Sud. Cette distinction témoigne non seulement du leadership de Hisense dans les technologies d'affichage de pointe, mais positionne également la série 100U7K comme produit révolutionnaire dans le domaine du divertissement immersif à domicile.

Veuillez cliquer ici pour visiter la page du produit

Outre sa taille impressionnante, le 100U7K se démarque de ses pairs par sa performance inégalée. Bénéficiant d’un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz, ce téléviseur offre une fluidité d’images et une réactivité d’affichage uniques, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs de jeux vidéo et les cinéphiles.

Grâce à la technologie Mini-LED, les téléspectateurs bénéficient d'un niveau supérieur de contraste et d'une luminosité inégalée, apportant une clarté époustouflante à chaque scène et révélant les détails les plus fins. Le téléviseur est également doté de la dernière technologie Quantum Dot, garantissant un large spectre de couleurs claires et vives, créant une expérience visuelle exceptionnelle qui captive les sens.

Dolby Vision IQ porte l'expérience visuelle à de nouveaux sommets en optimisant les paramètres d'image en fonction des conditions de lumière ambiante, rendant les scènes plus réalistes et immersives. Le subwoofer intégré crée une expérience sonore immersive et puissante qui place le spectateur au cœur de la scène, tandis que la technologie AMD FreeSync Premium offre une expérience de jeu fluide, ininterrompue et sans stress.

Luna Nortje, directrice générale adjointe de Hisense Afrique du Sud, a déclaré : « Nous sommes ravis d'introduire les téléviseurs 100U7K sur le marché sud-africain, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de divertissement immersif à domicile. En tant que première marque mondiale en matière du volume de livraisons de téléviseurs 100 pouces et récipiendaire du prix de la meilleure marque de téléviseurs, Hisense continue de repousser les limites de l'innovation et du savoir-faire. »

L'introduction du 100U7K marque un moment historique dans le monde de la technologie télévisuelle. Elle redéfinit non seulement les possibilités du divertissement à domicile, mais souligne également l'engagement inébranlable de Hisense à offrir aux consommateurs des produits exceptionnels qui portent l'expérience de visionnage à des niveaux exceptionnels.

Contact :

Henru van der Merwe - henru.vandermerwe@hisense.com

Veuillez trouver une photo accompagnant ce communiqué sur le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e7370e2-c4a3-4c9e-9ac0-fb1154882fc9