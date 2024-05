EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - generalforsamlingens forløb

30. maj



Den 30. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51.



Samtlige punkter på dagsordenen blev vedtaget af generalforsamlingen.



Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning, og årsrapporten for 2023 blev godkendt.



Til bestyrelsen i selskabet blev Jan Ulsø Madsen nyvalgt og Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thor-kild Steen Sørensen genvalgt.



På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Knud Lomborg genvalgt til for-mand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet.



Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.



Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling.







Med venlig hilsen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S



Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:



Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Knud Lomborg – 20 98 50 60



Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Thorkild Steen Sørensen – 76 25 01 46





Certified Adviser er:

Clearwater International K/S

Jakob Tolstrup Kristensen