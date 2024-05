El Instituto FII desvela los principales ponentes y sesiones de su primera Cumbre Latinoamericana en junio

SÃO PAULO, Brasil, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Future Investment Initiative (FII) Institute celebrará su primera Cumbre Latinoamericana FII PRIORITY en Río de Janeiro del 11 al 13 de junio de 2024 en el Copacabana Palace. Durante tres días, más de 150 oradores destacados participarán en 44 sesiones. Celebrada bajo el lema "Invertir en dignidad", la cumbre explorará cómo invertir en la transición ecológica, la tecnología y la innovación, y la inclusión social puede construir un nuevo orden mundial que priorice la dignidad para todos.

Entre los principales oradores figuran S.A.R. la Princesa Reema Bint Bandar Al Saud, Embajadora saudí en EE.UU., S.A.R. el Príncipe Faisal Bin Bandar Al Saud, Presidente de la Federación Saudí de Esports, S.E. Yasir Al-Rumayyan, Gobernador del Fondo de Inversión Pública (PIF) y Presidente del Instituto FII, Mike Pompeo, ex Secretario de Estado de EE.UU., y los ex presidentes Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

En la cumbre también participarán, entre otros, líderes de la industria, expertos en inversiones y funcionarios gubernamentales como S.E. Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro de Inversiones saudí, la Baronesa Ariane de Rothschild, Directora General de Edmond de Rothschild Holding, Hon. Gustavo Manrique, ex Ministro de Asuntos Exteriores y ex Ministro de Medio Ambiente de Ecuador, Sir Martin Sorrell, Presidente Ejecutivo de S4 Capital Group, André Esteves, Presidente de BTG Pactual, Marcelo Claure, Fundador y CEO de Claure Group, Bernard Mensah, Presidente de Internacional de Bank of America, Aloizio Mercadante, Presidente del BNDES, Eduardo Bartolomeo, CEO de Vale, y Julia Dias Leite, CEO del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRi).

Las sesiones profundizarán en cuestiones relacionadas con la acción por el clima, los BRICS, la transición energética, el desarrollo sostenible, el espíritu empresarial y las tecnologías emergentes. Destacan la "Junta de Changemakers", centrada en las oportunidades de crecimiento y la prosperidad económica, "¿Cómo pueden los inversores navegar por mercados dinámicos?", sobre estrategias de inversión en medio de la volatilidad de los mercados, y "El futuro de la energía mundial", en la que se debatirá sobre tecnologías y proyectos energéticos emergentes. Otros temas abordarán las megatendencias de la inversión mundial, la convergencia de la tecnología financiera y las finanzas tradicionales, y el liderazgo en el ascenso del Sur global.

Acerca del Instituto FII

El Future Investment Initiative (FII) Institute es una fundación mundial sin ánimo de lucro impulsada por datos con una rama de inversión centrada en iniciativas de impacto para la humanidad. A través de sus cumbres PRIORITY, el instituto reúne a mentes destacadas para fomentar la innovación y las soluciones sostenibles en todo el mundo.

