Harfang annonce le démarrage de sa campagne d'exploration pour ses propriétés d'or et de MCS dans le territoire Eeyou Istchee Baie James, Québec

MONTRÉAL, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le démarrage de son programme d'exploration pour son portefeuille de projets aurifères et de minéraux critiques et stratégiques (« MCS ») détenus à 100% dans le territoire Eeyou Istchee Baie James, Québec (voir Figure 1).



« Ce sera la première saison de terrain de la nouvelle équipe de Harfang », a commenté Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang. « Nous avons été très occupés à compiler les données géoscientifiques existantes en préparation pour le programme d'exploration de l'été 2024. L'objectif principal de ce programme est de ré-évaluer nos projets et de définir nos priorités afin de mettre en place un plan stratégique à long terme. Je crois qu'une évaluation appropriée de l'ensemble de notre portefeuille est de la plus haute importance avant de pouvoir entamer toute discussion sur la stratégie. Ainsi, nous nous concentrerons sur l'exploration de surface, qui est un moyen rentable d'obtenir la compréhension dont nous avons besoin avant de pouvoir déterminer les prochaines étapes. »

« L'été dernier a été difficile », a commenté Ludovic Bigot, vice-président exploration de Harfang. « Les incendies de forêt ont eu un impact énorme sur le territoire et sur l'ensemble de la nation crie. Environ 11 % du territoire et 60 % des zones de trappe ont été affectés par les incendies. Les secteurs des propriétés d’Harfang ont pratiquement complètement brûlé, ce qui a mené à la mise à nu sans précédent d’expositions rocheuses, offrant ainsi une opportunité unique pour l'étude géologique. Nous avons récemment acquis des images satellites et utilisons ces données pour aider à prioriser les zones d'intérêt existantes et à en explorer de nouvelles. Bien que les feux de 2023 nous aient empêchés de réaliser l’ensemble de nos programmes prévus, les succès d’exploration obtenus durant la courte période de prospection permise, notamment la découverte d’un secteur de pegmatite à lithium, offrent de belles perspectives pour le programme d’exploration 2024. »

Serpent-Radisson:

Le programme d'exploration de l'été 2024 fera suite aux succès d'exploration de 2023, alors que la société a découvert des concentrations minérales de spodumène dans des dykes de pegmatite à l'indice Améliane, contenant jusqu’à 4,56 % de Li2O en échantillon choisi et 0,82 % de Li2O sur 20,0 mètres (incluant 1,46 % de Li2O sur 6,0 mètres) en échantillons de rainures (voir le communiqué de presse daté du 6 décembre 2023).

Le programme de l'été 2024 comprendra l’extension de l’exploration de surface autour du secteur Améliane ainsi que dans des secteurs identifiés comme prioritaires par une récente étude de ciblage (voir le communiqué de presse daté du 3 avril 2024). De plus, les principales découvertes aurifères dans la partie centre-ouest de la propriété seront revisitées pour obtenir plus d'informations géologiques. Cela inclut la zone Stu (6,06 g/t Au sur 7,55 mètres) et la zone Goldhawk (2,69 g/t Au sur 11,98 mètres) (voir Figure 2).

L'objectif général du programme d'exploration de l'été 2024 à Serpent-Radisson est d’augmenter la compréhension géologique du projet, autant sur les systèmes à lithium qu’à or, afin d’identifier des cibles de forages.

Lac Ménarik:

Le programme d'exploration de l'été 2024 fera suite au programme de forage de l'hiver 2023 qui a confirmé de larges intervalles aurifères dans une monzonite fortement altérée et bréchifiée ouverts en profondeur dans les zones Pierre et Pierre Ouest (voir Figure 3). Les points saillants de ce programme incluent 1,15 g/t Au sur 47,0 mètres (incluant 3,75 g/t Au sur 7,0 mètres), 1,75 g/t Au sur 21,0 mètres (incluant 2,49 g/t Au sur 14,1 mètres) et 0,54 g/t Au sur 75,0 mètres (voir le communiqué de presse daté du 11 mai 2023).

Le programme de l'été 2024 comprend de l’échantillonnage sélectif à travers les zones clés d'altération qui ont été identifiées dans les programmes de forage de 2000 et 2023. Cette caractérisation géochimique devrait permettre d’améliorer la compréhension des domaines d'altération contrôlant la distribution des zones minéralisées, un exercice crucial pour affiner le modèle géologique et identifier les cibles de forage additionnelles.

De plus, plusieurs zones prometteuses seront prospectées, incluant le conglomérat de type Timiskaming et ses anomalies IP associées, l'indice aurifère Greco (1,04 g/t Au sur 24,9 m en rainure), l'indice aurifère Oswald (17,3 g/t Au en échantillon choisi) et la zone aurifère Ankerite (voir le communiqué de presse daté du 12 janvier 2023).

Ménarik Est:

L'été 2024 marquera le premier programme d'exploration de Harfang à Ménarik Est. La Société a amorcé l’examen complet des données historiques, en évaluant les produits géophysiques et les données de plus de 200 trous de forage totalisant environ 36 000 mètres de forage. La zone Ménarik Est contient une ressource non conforme au NI 43-101 de 6,34 Mt à une teneur de 7,73 % Cr2O3, 398 ppb Pd et 105 ppb Pt (voir Figure 3).

Le programme d'exploration de l'été 2024 vise à vérifier le système Ni-Cr-Cu-PGE historique et prospecter sur plusieurs zones à haute priorité au sein du complexe ultramafique de Ménarik.

La Passe, Ewart, et Sakami:

La Société prévoit un programme d'exploration de surface du lithium ciblé à La Passe, Ewart et Sakami. Ce programme est la suite logique de l'examen en cours des données géoscientifiques, comprenant notamment un exercice d’interprétation des pegmatites à l'aide des images satellites nouvellement acquises.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a révisé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, géo.

Président et chef de la direction

info@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.

Figure 1 – Carte de localisation des projets d’exploration visés par le programme de l’été 2024.





Figure 2 – Indices d’or et de MCS du projet Serpent-Radisson.

Figure 3 – Indices d’or et de MCS du projet Lac Ménarik and Ménarik Est.