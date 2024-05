Un gigante manifatturiero inserito nei Global 50 affida a eGain i servizi di assistenza ai clienti basati sulla conoscenza

SUNNYVALE, California, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza basata sull’intelligenza artificiale per l’assistenza ai clienti, ha annunciato oggi che un gigante manifatturiero inserito nei Global 50 ha scelto eGain come piattaforma di conoscenza basata sulla IA strategica per fornire risposte affidabili ai clienti che richiedono assistenza.



L’azienda manifatturiera, leader sul mercato in rapida crescita dei prodotti per la mobilità, stava incontrando problemi legati a risposte non corrette e non coerenti fornite dall’assistenza clienti a causa di conoscenze e content repository suddivisi in compartimenti stagni. Inoltre, il knowledge system in uso non era adeguato a gestire le applicazioni di IA generativa e mancava di funzionalità di personalizzazione. La società ha scelto eGain Knowledge Hub per le ragioni seguenti:

Ampie funzionalità per la gestione dei contenuti e dei knowledge workflow

IA generativa per l’automazione delle conoscenze e la guida interattiva

Fonte unica di verità, con vasto supporto multi-lingue

Connettori pre-impostati a Salesforce e Confluence, oltre che ad API open source

Innovation in 30 Days ™, offerta pilota a costo zero e a rischio zero proposta da eGain



eGain offrirà servizi self-service per i clienti e si propone di coinvolgere migliaia di rivenditori e milioni di clienti in tutto il mondo. Grazie alle funzionalità di IA all’avanguardia integrate nella soluzione, tutti gli addetti ai servizi gestiranno qualsiasi tipologia di richiesta relativamente a un’ampia varietà di argomenti, inclusi la selezione, l’utilizzo e la manutenzione dei prodotti, la documentazione e le promozioni.

Informazioni su eGain

Dotato di intelligenza artificiale e di analisi, il Knowledge Hub di eGain migliora l’esperienza del cliente e riduce il costo del servizio con l’assistenza virtuale, il self-service e i moderni strumenti del desktop per gli agenti. Visitare il sito www.eGain.com per maggiori informazioni.

