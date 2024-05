Olulise osaluse muudatus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest.

27.05.2024 toimunud väärtpaberitehingute tulemusel omandas Joakim Johan Helenius üle 50% osaluse Nordic Fibreboard AS-s.

27.05.2024 omandas NFB Pärnu Holdings OÜ vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena 416 574 Nordic Fibreboard AS aktsiat. Pärast seda tehingut kuulub 100% Joakim Johan Heleniusele kuuluvale ettevõttele NFB Pärnu Holdings OÜ-le 2 166 709 Nordic Fibreboard AS aktsiat ehk 48,16% kõigist Nordic Fibreboard AS aktsiatest. Lisaks kuulub Joakim Johan Heleniusele otse 40 000 Nordic Fibreboard AS aktsiat, mis moodustab 0,8891% Nordic Fibreboard AS aktsiatest. Samuti omab Joakim Johan Helenius ettevõtte Pärnu Holdings OÜ kaudu 421 320 Nordic Fibreboard AS aktsiat, mis moodustab 9,3646% kõigist aktsiatest. Kokku kuulub seega Joakim Johan Heleniusele otse või kaudselt 58,41% Nordic Fibreboard AS aktsiatest.

Enel Äkke

Juhatuse liige

group@nordicfibreboard.com