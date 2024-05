China Eastern Airlines stellt Flugzeug mit Zootopia-Motiven vor

SHANGHAI, China, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines bringt Zootopia in den Himmel – am 24. Mai wurde ein Flugzeug des Unternehmens mit Zootopia-Motiven enthüllt.



Es ist das sechste Flugzeug mit Disney-Motiven in der Flotte von China Eastern Airlines und außerdem eine Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und dem Shanghai Disney Resort, das an das weltweit erste Zootopia-Land erinnert, das letztes Jahr in Shanghai eröffnet wurde.

Der Disney-Zootopia Express ist nun das erste Disney-Flugzeug der China Eastern Airlines, das mit einer speziellen Flugzeuglackierung dreidimensionale Bilder auf seiner Außenseite zeigt. Wenn es durch den Himmel saust, werden Zootopia-Freunde von der Geschwindigkeit des Flugzeugs wie vom Winde verweht. Überall in der Kabine sind Zootopia-Elemente zu finden, darunter Bilder von Zootopia-Tieren auf den Gepäckablagen sowie ausklappbare Tabletts mit einer Karte des Zootopia-Landes.

Das Flugzeug wurde bei einer speziellen Enthüllungszeremonie in einem eigens mit Zootopia-Motiven versehenen „Flughafen“ in einem Hangar in Shanghai vorgestellt. Einwohner und Kinder aus den Landkreisen Cangyuan und Shuangjiang in Lincang in der Provinz Yunnan, zwei Landkreise, die von China Eastern Airlines unterstützt werden, wurden eingeladen, gemeinsam mit Judy und Nick die „Träume und Wunder“ des Flugzeugs zu erleben.

Außerdem hat China Eastern Airlines einen eigenen Disney-Bereich in seiner mobilen Anwendung eingerichtet, in dem die Fluggäste die Flugpläne aller sechs Disney-Flugzeuge drei Tage im Voraus abrufen können.

Es wird berichtet, dass Shanghai als wichtiges Tor für den chinesischen Einreiseverkehr vor Kurzem einen Shanghai-Pass eingeführt hat, um ausländischen Touristen bequemeres Reisen zu ermöglichen.

Reisende können den Pass am Shanghai Hongqiao International Airport, am Shanghai Pudong International Airport und an den Servicestellen für Transportkarten beantragen.

Der Shanghai-Pass deckt nicht nur alle Verkehrsmittel in Shanghai ab, einschließlich Busse, U-Bahnen, Taxis und Fähren, sondern kann auch für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in über 330 Städten auf Präfektur- oder höherer Ebene im ganzen Land verwendet werden, darunter fast alle großen Touristenstädte wie Peking, Guangzhou, Xi'an, Qingdao, Chengdu, Sanya und Xiamen.

Quelle: China Eastern Airlines

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link ansehen.