China Eastern Airlines dévoile un avion sur le thème de Zootopie

SHANGHAI, Chine, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines envoie Zootopie au ciel en dévoilant, le 24 mai, un avion de la compagnie sur le thème de Zootopie.

Il s’agit du sixième avion sur le thème Disney à rejoindre la flotte aérienne de China Eastern Airlines. Cette collaboration entre la compagnie et Shanghai Disney Resort, fait écho au premier parc Zootopie au monde ayant ouvert ses portes à Shanghai l’année dernière.

Le Disney-Zootopia Express est devenu le premier avion de China Eastern Airlines à arborer des images tridimensionnelles à l’extérieur, grâce à des décalcomanies personnalisées. Lorsque l’avion décolle, les personnages de Zootopie sont tous balayés par le vent grâce à la vitesse de l’avion. Des éléments sur le thème de Zootopie se retrouvent partout dans la cabine, notamment des images d’animaux de Zootopie sur les conteneurs à bagages, ainsi que des tablettes dépliables présentant une carte du pays de Zootopie.

L’avion a été inauguré lors d’une cérémonie spéciale dans un « aéroport » sur le thème de Zootopie, construit dans un hangar à Shanghai. Les habitants et les enfants des comtés de Cangyuan et de Shuangjiang à Lincang, dans la province du Yunnan, deux comtés qui bénéficient d’une aide par paire de la part de China Eastern Airlines, ont été invités à découvrir les « rêves et merveilles » de l’avion en compagnie de Judy et Nick.

En outre, China Eastern Airlines a ouvert une rubrique consacrée à Disney sur son application mobile, permettant aux passagers d’obtenir les horaires de ses six avions sur le thème Disney trois jours à l’avance.

Il est rapporté que Shanghai, en tant que porte d’accès de premier ordre pour le tourisme en Chine, a récemment lancé un « Shanghai Pass » pour offrir une expérience de voyage plus pratique aux touristes étrangers.

Les voyageurs peuvent demander la carte à l’aéroport international de Shanghai Hongqiao, à l’aéroport international de Shanghai Pudong et dans les différents points de service en charge de la délivrance de cartes de transport.

Le « Shanghai Pass » couvre non seulement tous les scénarios de transport à Shanghai, y compris les bus, le métro, les taxis et les ferries, mais il peut également être utilisé pour emprunter les transports publics dans plus de 330 villes de niveau préfecture ou supérieur à l’échelle nationale, y compris presque toutes les grandes villes touristiques telles que Pékin, Guangzhou, Xi’an, Qingdao, Chengdu, Sanya et Xiamen.

Source : China Eastern Airlines

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.