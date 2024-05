Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 30. maj 2024

Selskabsmeddelelse nr. 6/2024



SKAKO øger aktiekapitalen efter udnyttelse af warrants

SKAKO A/S har øget aktiekapitalen med nominelt kr. 460.780 fordelt på 46.078 nye aktier á nominelt kr. 10. Kapitalforhøjelsen er en konsekvens af udnyttelse af warrants tildelt under SKAKOs warrantprogram og er sket uden fortegning for SKAKOs øvrige aktionærer.

Warrantprogrammet er en del af SKAKO-koncernens incitamentsprogram, og hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie à nominelt kr. 10 i SKAKO. Udnyttelsesprisen for hver af de udnyttede warrants er kr. 10 per nye aktie à nominelt kr. 10, og SKAKOs samlede provenu for kapitalforhøjelsen udgør kr. 460.780. For en mere detaljeret beskrivelse af warrantprogrammet henvises til SKAKOs vedtægter, som er tilgængelige på SKAKOs hjemmeside https://skako.com/investor-relations/.

De nye aktier giver ret til dividende og andre aktionærrettigheder fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Hver nye aktie giver ret til én stemme på SKAKOs generalforsamling. SKAKO har kun én aktieklasse.

De nye aktier vil blive noteret på Nasdaq Copenhagen efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Efter registreringen af de nye aktier vil den totale aktiekapital i SKAKO være nominelt kr. 31.524.960 fordelt på 3.152.496 aktier med en nominel værdi på kr. 10.

En fuld kopi af SKAKOs vedtægter kan findes på SKAKOs hjemmeside https://skako.com/investor-relations/ efter registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40