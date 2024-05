Nanterre, le 30 mai 2024

VINCI remporte le contrat d’extension d’une station de traitement d’eau potable à Phnom Penh au Cambodge

Conception-construction de l’extension d’une station de traitement d’eau potable

Trente-six mois de travaux et plus de 1 600 emplois directs au pic de la construction

Un contrat de 94 millions d’euros

Un accès à l’eau potable pour 750 000 personnes

La régie des eaux de Phnom Penh a attribué à VINCI Construction Grands Projets le marché de l’extension de la station de traitement d’eau potable du quartier de Bakheng, situé dans le nord de la capitale cambodgienne.

Ce contrat en conception-construction, d’un montant de 94 millions d’euros, prévoit la réalisation d’une nouvelle prise d’eau dans le fleuve Mékong et d’une nouvelle ligne de traitement d’une capacité de 195 000 m3 par jour.

Le chantier emploiera 1 600 personnes au pic de d’activité. Main-d’œuvre et personnels d’encadrement, en grande majorité Cambodgiens, seront formés aux métiers de la construction avec un objectif de 30 % de féminisation.

Sur un plan environnemental, VINCI Construction Grands Projets :

utilisera des formulations de béton limitant les émissions de CO 2 de plus de 30 % par rapport aux standards locaux ;

de plus de 30 % par rapport aux standards locaux ; installera 3 500 panneaux photovoltaïques (9 000 m 2 ) pour couvrir 15 % des besoins énergétiques des installations ;

) pour couvrir 15 % des besoins énergétiques des installations ; déploiera la solution Smart Users, innovation développée par sa filiale WMI, pour mesurer et maîtriser les consommations d’eau sur le chantier et les installations (dont bureaux et centrale à béton).



S’inscrivant dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à fournir un accès à l’eau potable à 100 % de la population du pays d’ici 2030, ce nouveau projet permettra de desservir 750 000 habitants à l’horizon 2028. Il bénéficiera de l’expertise de VINCI Construction Grands Projets en matière d’infrastructures hydrauliques et de son expérience dans le développement de l’accès à l’eau potable au Cambodge. Il convient de rappeler que les deux premières phases de travaux de cette station - qui alimente actuellement près de deux millions d’habitants – ont été livrées en juin 2023 et en mars 2024.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe