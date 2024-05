Partenariat et formations chirurgiens

Communiqué de presse Ecully, le 30 mai 2024 – 18h





SPINEWAY organise des sessions de formation chirurgicale

à l’utilisation des implants ESP et KAPHORN

Le groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce avoir accompagné près d’une trentaine de chirurgiens du rachis à l’utilisation de ses gammes, lors de plusieurs sessions en avril et en mai 2024.

Ces chirurgiens originaires de plusieurs pays (Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Tunisie, Suisse et France) ont été formés à la mise en place des prothèses de disque ESP (lombaires, cervicales) et du système de fixation postérieure Kaphorn.

Ces formations ont été réalisées au sein de blocs opératoires ou lors d’un symposium, par des chirurgiens français expérimentés et utilisateurs des produits Spineway. Elles permettent un partage de connaissances et de compétences, favorisant ainsi l'excellence clinique et le déploiement des produits Spineway. Grâce à une approche pratique et interactive, les participants peuvent découvrir les produits du Groupe ou approfondir leur expertise, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et de démonstrations en direct.

Des formations en France au bloc opératoire

Le 15 avril, le Professeur Jean-Yves Lazennec (AP-HP Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris) a invité le Docteur Alessandro Rustia (Suisse) qui a assisté à plusieurs chirurgies avec les prothèses ESP.

Le 19 avril, le Pr Luthfi Gatam, (Jakarta,Indonésie), a assisté à un remplacement total de disque lombaire avec la prothèse LP-ESP par le Dr Marie-Charlotte Têtard (CHU Saint-Etienne).

Le 3 mai, le Professeur Patrick Tropiano (CHU La Timone,Marseille) a rendu visite au Dr Aurélien Coste (Clinique des Cèdres,Toulouse) pour partager avec lui ses approches chirurgicales dans le cadre d’un remplacement total de disque lombaire.





Les 13 et 14 mai, le Dr Pascal Sabatier (Clinique des Cèdres,Toulouse) a accueilli trois chirurgiens orthopédistes tunisiens au bloc opératoire dans le cadre du programme de formation international de Spineway. Ces chirurgiens ont bénéficié d’une formation de 2 jours en salle d’opération sur le système d’ostéosynthèse postérieure à chargement latéral KAPHORN. Ils ont assisté à plusieurs interventions chirurgicales, y compris des cas de pathologies dégénératives, de déformations et des révisions.

Un symposium à Bangkok auprès d’une vingtaine de chirurgiens

Le 16 mai dernier et en marge du Global Spine Congress Bangkok 2024, Spineway a organisé un symposium dédié aux pathologies dégénératives du rachis et aux prothèses cervicales et lombaires (CP-ESP et LP-ESP).

A cette occasion, le Pr. Marc-Antoine Rousseau (AP-HP Hôpital Bichat-Beaujon, Paris), utilisateur des produits Spineway, a partagé son expertise sur les technologies ESP avec une vingtaine de chirurgiens venus de Thaïlande, d’Indonésie et du Vietnam. Ils ont pu échanger sur la conception des prothèses, leurs indications, ainsi que sur des cas cliniques significatifs et leurs résultats.

A travers ces formations, qui vont se poursuivre sur le mois de juin, et conformément à sa stratégie de développement, Spineway renforce sa notoriété et ses partenariats avec des leaders d’opinion (KOL) de la chirurgie du rachis. Le Groupe va continuer ses déploiements commerciaux et réaffirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

