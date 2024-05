Havila Kystruten AS: Regnskap for første kvartal 2024

Sammendrag



Selskapet har nå gjennomført sitt andre kvartal med alle fire skip i full drift, og den positive utviklingen i driften fortsetter. Inntektene utgjorde MNOK 293 i første kvartal 2024, en økning på 17 % sammenlignet med siste kvartal 2023. Inntektsveksten drives av et høyere belegg, 68 % mot 60 % i forrige kvartal, samt en høyere gjennomsnittlig lugarrate (ACR) på NOK 3 900 mot NOK 3 100 i siste kvartal 2023. Belegg og gjennomsnittspris per lugar er også høyere enn i første kvartal 2023. Kontraktsinntekter KPI-justert i forhold til 2023.

Selskapet ser samtidig et godt potensial for videre økning i ACR, da de realiserte prisene fortsatt påvirkes av billettsalg fra tidligere år. Ved kanselleringer har man måtte booke om gjester til samme pris, og på større grupper var realisert pris lavere for å bygge opp merkevaren og et grunnbelegg. Reiser solgt via egne kanaler kort tid før avreise oppnår derimot vesentlig bedre priser.

Driftskostnadene utgjorde MNOK 310 i første kvartal og består hovedsakelig av ordinære driftskostnader for fire skip. En del av disse kostnadene er knyttet til antall passasjerer, mens de største kostnadspostene ikke er vesentlig påvirket av belegg. Høyere belegg har ført til en økning i både lønnskostnader og varekostnader, som til sammen er MNOK 28 høyere enn i siste kvartal i fjor. Lønnskostnadene er også påvirket av opplæring av personell til hovedsesongen samt noe høyere fravær i vintermånedene. LNG-kostnadene var MNOK 15 høyere i første kvartal sammenlignet med siste kvartal i fjor, som følge av merkostnader for sikring av pris i markedet.

EBITDA var negativ med MNOK 17,5, en forbedring på MNOK 16 sammenlignet med fjerde kvartal i fjor (negativt 33,2 millioner kroner).

Resultatet og balansen påvirkes vesentlig av svingninger i valutakurser, spesielt av verdien av norske kroner mot euro, noe som skaper urealisert kurstap siden skipsfinansieringen er i euro.

Flåtens operasjonelle oppetid var 99,5 % for første kvartal. Reduksjon i CO2-utslipp målt mot referanseåret 2017 var 36 %. Selskapets målsetning om mindre enn 75 gram matavfall per gjestedøgn ble nådd i første kvartal (68 gram).

På bakgrunn av god trend i bestillingstall hvor 66 % av kapasiteten er solgt for 2024 totalt per utgangen av mai, forventes et gjennomsnittlig belegg i underkant av 80 % for 2024.

Selskapet har i april 2024 fullført en refinansiering av Serie B av obligasjonslånet fra HPS Investment Partners. Serie B består av MEUR 50 med forfall i oktober 2024. Selskapet vurderte ulike alternativer innenfor handlingsrommet i låneavtalen med HPS, og besluttet at opptak av tilsvarende finansiering fra Havila Holding AS var den foretrukne løsning for selskapet og aksjonærer. Aksjonærlånet løper til juli 2028. Selskapet har i tillegg sikret seg en trekkfasilitet på MNOK 200 fra Havila Holding AS. Trekkfasiliteten gir selskapet økt finansiell fleksibilitet til å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger og har løpetid til januar 2027.

Resultat for 1. kvartal 2024

Inntektene var totalt MNOK 293, hvorav MNOK 97 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

Totale driftskostnader består av MNOK 42 i varekostnader, MNOK 103 i lønnskostnader og MNOK 165 i andre driftskostnader.

Driftsresultat før avskrivning ble MNOK – 17,5.

Avskrivninger var MNOK 40.

Netto finansposter var MNOK - 301.

Resultat før skatt ble MNOK - 358.

Balanse og likviditet per 31.03.2024

Sum varige driftsmidler var MNOK 4 307, hvorav skip utgjorde MNOK 4 246.

Omløpsmidler var MNOK 384, der bankbeholdning utgjorde MNOK 192 hvorav MNOK 8,9 er bundne midler for skattetrekk.

Balanseført verdi av langsiktig gjeld var MNOK 3 304, hvorav gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde MNOK 3 011.

Sum kortsiktig gjeld var MNOK 1 280, hvorav kortsiktig del av langsiktig gjeld utgjorde MNOK 698.

Netto kontantstrøm fra drift var MNOK 141. Andre tidsavgrensningsposter er hovedsakelig knyttet til forskuddsbetalinger for fremtidige reiser.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -11.

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 89.





Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 507 fast ansatte per 31.03.24, hvorav 463 sjøansatte og 44 i administrasjonen.

