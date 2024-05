Le CCDUS fait rayonner ses réalisations grâce à une capacité accrue en innovation et en renforcement des communautés

OTTAWA, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) est fier de souhaiter la bienvenue à Karen Cumberland et Kim Corace, Ph.D., au sein de sa haute direction. Grâce à elles, le CCDUS améliorera encore sa capacité à innover rapidement, à s’adapter aux défis en santé liée à l’usage de substances et à se centrer sur la santé des populations et sur des solutions qui répondent aux besoins des communautés au Canada.



« L’expérience de Karen en création de partenariats, en politique et en initiatives qui concernent des enjeux nationaux et internationaux sera d’une grande valeur ajoutée au travail réalisé pour promouvoir la santé liée à l’usage de substances et accélérer la participation de la population canadienne à l’orientation et à la mise en œuvre de solutions », souligne le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS. « Mme Corace est reconnue pour ses approches novatrices et son dévouement quant aux résultats des clients et à la transformation des systèmes de soins à l’échelle régionale, nationale et internationale afin d’améliorer le bien-être des communautés, ajoute le Dr Caudarella. En plus de son engagement en faveur de solutions fondées sur des données probantes, Kim Corace fait le pont entre la recherche et la pratique clinique afin d’orienter des politiques et des stratégies de traitement, ce qui aura une profonde incidence sur la capacité du CCDUS de promouvoir le bien-être des personnes et des communautés. »

Karen Cumberland revient au CCDUS après de nombreuses années et occupe désormais le poste de vice-présidente, Initiatives stratégiques et rayonnement communautaire. Plus récemment, elle a été directrice générale de l’Alliance pour le bien-être mental de l’Î.-P.-É., un poste qui l’a amenée à diriger des initiatives de prévention destinées à améliorer le bien-être mental des habitants de l’île. Pendant ses 20 années de travail en santé publique, en politique et en mobilisation, Mme Cumberland a contribué à d’importants projets nationaux dans le domaine de la santé qui lui ont permis de se forger une solide réputation. Elle a notamment été conseillère principale à Santé Canada et à Environnement Canada. Au CCDUS, elle dirigera les efforts en matière de sensibilisation, de prévention, de justice et d’action internationale.

« C’est un privilège d’assumer un rôle de leadership pour un enjeu qui est une priorité fondamentale pour la population, confie Mme Cumberland. Ce rôle souligne l’importance de la collaboration entre secteurs pour transformer la santé et la sécurité de nos communautés. Intégrer les leçons apprises et les innovations de nombreuses communautés – petites et grandes – nous permettra de renverser le cours de la crise qui frappe le Canada et d’autres parties du globe », ajoute-t-elle.

Kim Corace se joint au CCDUS à titre de vice-présidente, Innovation, et scientifique principale. Chef de file reconnue dans le secteur des systèmes de santé, elle s’est taillé une solide réputation nationale et internationale en matière de recherche, d’innovation et d’enseignement. Elle a occupé des postes de direction dans le secteur des services de santé et au sein d’associations nationales, notamment celui de présidente de la Société canadienne de psychologie (2020-2021). Elle est professeure agrégée au Département de psychiatrie de l’Université d’Ottawa, professeure associée de recherche à l’Université Carleton et psychologue clinicienne de la santé. Mme Corace privilégie la collaboration avec des personnes ayant un savoir expérientiel et avec des professionnels et organismes du secteur de la santé afin de fournir une orientation stratégique judicieuse pour transformer et intégrer des systèmes en santé mentale et en santé liée à l’usage de substances, y compris pour innover au chapitre des modèles de prestation de services. Elle se concentre sur l’amélioration de l’accès aux services de santé et des résultats des gens qui souhaitent accéder à ces services. Elle a codirigé la conception de modèles de soins collaboratifs pour les troubles concomitants en santé mentale et en santé liée à l’usage de substances. Son expertise en matière de politiques et d’élaboration de lignes directrices, ainsi que sa vaste expérience des soins cliniques et de la recherche scientifique lui permettront d’orienter le travail du CCDUS en matière d’innovation et de données probantes.

« C’est un honneur de me joindre à l’équipe du CCDUS, affirme Kim Corace. Nous avons une occasion incroyable de collaborer de façon constructive avec des personnes ayant un savoir expérientiel, des scientifiques et des professionnels de la santé, ainsi qu’avec des Premières Nations, des Métis et des Inuits afin de combiner la perspective et la sagesse de diverses personnes de façon à concevoir des solutions qui amélioreront l’accès aux soins et aux services en santé liée à l’usage de substances et entraîneront des changements dans les systèmes. Ces efforts auront une incidence positive sur la santé et le bien-être de toutes les personnes au Canada », conclut-elle.

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue. Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

Personne-ressource pour les médias

Mélissa Joseph

Conseillère en communication

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

Tél. : 613 235-4048, poste 364 I Courriel : MJoseph@ccsa.ca

Suivez-nous : X : @CCDUSCanada | Facebook : @CCSA.CCDUS | LinkedIn : @CCSA-CCDUS | Instagram : @CCSA_CCDUS

Web : CCDUS.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60730f50-43bf-4141-afe5-9777789d1f9f/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5323d23a-c38f-4913-89b9-c94b7f4e6ea1/fr