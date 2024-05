Renault Group : Renault Group et Geely créent “HORSE Powertrain Limited”, entreprise leader des moteurs et transmissions

Renault Group et Geely créent “HORSE Powertrain Limited”, entreprise leader des moteurs et transmissions

À la suite des accords signés le 11 juillet 2023 par Renault Group et Geely, et après l'approbation des autorités compétentes, HORSE Powertrain Limited a été officiellement créée le 31 mai 2024, chaque groupe détenant une participation de 50 %.

La nouvelle société est le leader mondial sur le marché des moteurs à combustion interne, des transmissions et des hybrides.

Matias Giannini est nommé Directeur général de HORSE Powertrain Limited. Le conseil d’administration de HORSE Powertrain Limited sera présidé par Daniel Li et composé de six administrateurs représentant à parts égales ses actionnaires.

HORSE Powertrain Limited prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards d'euros et une production de 5 millions de groupes motopropulseurs par an. Dès le premier jour, HORSE Powertrain Limited disposera d'un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires mondiaux : systèmes hybrides, moteurs à combustion interne, transmissions et batteries.

Hangzhou, Hong Kong RAS, Chine et Boulogne-Billancourt, France, 31 mai 2024 – A la suite de l'accord de coentreprise signé le 11 juillet 2023, et après avoir obtenu l'approbation des autorités compétentes, Renault Group, Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto) (collectivement désignés ci-dessus sous le nom de ‘’Geely‘') ont officiellement créé HORSE Powertrain Limited, dont le siège social est basé à Londres, au Royaume-Uni.

Luca de Meo, Directeur général de Renault Group a déclaré : « Ce jour marque une étape importante pour relever l’un des plus grands défis auxquels l’industrie automobile est confrontée : la décarbonation du transport routier. Ce partenariat avec une entreprise de premier plan comme Geely va nous permettre de créer un nouvel acteur doté des capacités, du savoir-faire et des connaissances nécessaires pour développer des technologies en matière de motorisations thermiques à très faible émission et d’hybrides très économes, essentiel pour l'avenir. A travers HORSE Powertrain Limited, Renault Group pourra atteindre un leadership et une envergure mondiale dans un secteur représentant plus de 80 % de ses ventes. Ensemble, nous relèverons le défi de la décarbonation en plaçant l'innovation au premier plan de nos activités. »

Eric Li, Président de Geely Holding a déclaré : « Pour que l'industrie parvienne à la neutralité carbone au cours des prochaines décennies, les synergies mondiales, les technologies multiples et le partage d’expérience sont essentiels. C'est pourquoi nous sommes heureux que notre partenariat avec Renault Group devienne aujourd'hui une réalité commerciale. HORSE Powertrain Limited disposera du portefeuille, de l'envergure et des capacités nécessaires pour proposer les solutions à faible émission qu'exigera l'industrie automobile de demain. Aujourd'hui, ce lancement ouvre un nouveau chapitre dans la mobilité durable et chez Geely nous sommes fiers d'y contribuer. »

Pour réussir la décarbonation dans un marché où plus de la moitié des véhicules produits devraient encore être équipés de moteurs thermiques d'ici à 2040, Renault Group et Geely estiment qu’il est nécessaire de combiner plusieurs technologies, comme les moteurs à combustion interne très efficients, les carburants bas carbone et l'hydrogène.

Un nouvel acteur pour transformer le marché et ouvrir la voie à des technologies hybrides et thermiques à très faible émission

HORSE Powertrain Limited va concevoir, développer, produire et vendre toutes les solutions et systèmes pour les moteurs, les transmissions, les systèmes hybrides et les batteries, dotés des dernières technologies de pointe.

Avec ce projet, Renault Group et Geely bénéficieront tous deux d’un effet d’échelle immédiat et d’une meilleure couverture du marché. Grâce au transfert de propriété intellectuelle de Renault Group et de Geely, HORSE Powertrain Limited est désormais totalement autonome pour développer les futures technologies de moteurs et transmissions dont le marché aura besoin, notamment dans le domaine des carburants alternatifs tels que le méthanol vert, l’éthanol et l’hydrogène. La complémentarité de la coentreprise en matière de portefeuille produits et d’empreinte régionale pourra offrir des solutions pour 80 % d’un marché mondial des groupes motopropulseurs en croissance.

HORSE Powertrain Limited fournira de nombreux clients industriels dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan et Mitsubishi Motors Company. L'entreprise est prête à servir tous les clients et partenaires dans le monde entier afin de leur proposer des solutions complètes dans le domaine des technologies de groupes motopropulseurs et accueillera des partenaires pour renforcer la couverture de chaîne de valeur.

Dès le premier jour, HORSE Powertrain Limited sera le leader mondial dans le domaine des solutions de groupes motopropulseurs hybrides et thermiques avec :

17 sites de production dans le monde

9 clients dans 130 pays

5 centres de R&D

Environ 19 000 collaborateurs

Environ 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel prévisionnel

Environ 5 millions de groupes motopropulseurs par an attendus

La couverture de tous les types de solutions hybrides – full hybrides et hybrides rechargeables à grande autonomie, ainsi que moteurs à combustion interne utilisant des carburants alternatifs tels que l'éthanol, le méthanol, le GPL, le GNC, l’hydrogène, etc.





Structure de gouvernance

Renault Group et Geely, en tant qu'actionnaires investisseurs de la coentreprise, ont approuvé le schéma global de gouvernance ainsi que les nominations stratégiques de HORSE Powertrain Limited.



Matias Giannini est nommé Directeur général de HORSE Powertrain Limited.

Lee Ma et Juan Ferrera sont respectivement nommés Directeur financier et Directeur des ressources humaines de HORSE Powertrain Limited.

Le management des deux sous-groupes Aurobay et Horse, regroupant les actifs et savoir-faire industriel, reste inchangé : Ruiping Wang, Directeur général d'Aurobay, basé à Hangzhou (Chine), Patrice Haettel, Directeur général de Horse, basé à Madrid (Espagne). Ils seront directement rattachés à Matias Giannini.

Le conseil d'administration de HORSE Powertrain Limited sera composé de 6 membres :

3 administrateurs issus de Geely : Daniel Li (Vice-président de Geely Auto et Directeur général de Geely Holding) sera président du conseil d’administration, Jerry Gan (Directeur général de Geely Auto Group) et Joe Zhang (Directeur financier de Geely Holding).

(Vice-président de Geely Auto et Directeur général de Geely Holding) sera président du conseil d’administration, (Directeur général de Geely Auto Group) et (Directeur financier de Geely Holding). 3 administrateurs issus de Renault Group : François Provost (Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques), Gilles Le Borgne (Directeur de l’ingénierie) et Denis Le Vot (Directeur général de Dacia et Directeur logistique).

À compter du 31 mai 2024, les entités opérationnelles respectives de HORSE Powertrain Limited, à savoir Horse et Aurobay, seront déconsolidées respectivement de Renault Group et de Geely.

Biographie

Matias Giannini, ancien Directeur commercial exécutif et membre de l'équipe de direction de Vitesco Technologies AG (dont le siège est basé à Regensburg, Allemagne).

Dans le cadre de ses fonctions chez Vitesco Technologies, Matias a dirigé une équipe de vente mondiale, gérant les ventes aux principaux constructeurs et équipementiers de rang 1, dans l'industrie des groupes motopropulseurs. En qualité de membre de l’équipe dirigeante de Continental AG, il a joué un rôle crucial dans la scission, la création et la transformation complète de Vitesco Technologies, notamment en faisant entrer l’entreprise en bourse en septembre 2021 et en pilotant des solutions de groupes motopropulseurs à essence, diesel, hybrides et entièrement électrifiés.

Fort d'une expérience impressionnante de 25 ans acquise chez Continental AG et Vitesco Technologies, Matias a occupé divers postes de direction clés dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion de projet, des opérations, des achats et de la logistique, ainsi que des ventes et du marketing, en Amérique du Nord, en Allemagne et en Amérique du Sud, avec des réalisations substantielles en matière de croissance et de transformation des activités, ce qui l'a très bien préparé à ce nouveau rôle.

Matias Giannini est titulaire d'un MBA en Finance de l'université d'Oakland et d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de l’université d’Etat de Campinas.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. Plus d’informations : https://www.renaultgroup.com/

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales de renom et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, depuis la recherche, le développement et la conception jusqu’à la production, en passant par la vente et l'après-vente. Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a actuellement son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility. Geely Holding a vendu près de 2,8 millions de véhicules en 2023, avec 708 716 véhicules vendus par Volvo Cars dans le monde et 1 686 516 véhicules vendus par l'entité de Geely Auto Group cotée à Hong Kong. Geely Holding emploie plus de 130 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis dix ans. Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site officiel www.zgh.com

À propos de Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited (la "Société" et ses filiales, collectivement le "Groupe") (code action SEHK : 175) est un constructeur automobile centré sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers. Le groupe vend la plupart de ses véhicules sur le marché chinois et a également développé ses ventes via l'exportation vers d'autres pays ces dernières années. Le groupe possède des sites de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 60 000 personnes. La Société est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ("SEHK") et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de la Société est le groupe Zhejiang Geely Holding.

