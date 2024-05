Signature d’un protocole d’accord stratégique entre Novotech et le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen

HONG KONG, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , l’organisation de recherche clinique sous contrat (ORC) proposant une gamme complète de services à l’échelle mondiale, et axée sur le développement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie visant l’accélération de toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, annonce ce jour la signature d’un protocole d’accord avec le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen.



Le protocole d’accord vise à accompagner l’aide au développement clinique des sociétés de biotechnologie et d’autres entreprises connexes situées au cœur de ce nouveau parc de près de 87 hectares. Novotech fait partie des 14 organisations internationales retenues parmi une soixantaine de partenaires originaires de neuf pays à collaborer avec le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen.

Chris Chong, directeur principal des services cliniques de la branche Novotech de Hong Kong a pris part à la cérémonie d’ouverture qui y était organisée et s’est déclaré honoré de l’opportunité pour Novotech d’être retenue parmi le réseau de partenaires du pôle, observant que : « Ce parc est un centre technologique au service de l’innovation, conçu pour stimuler la croissance des entreprises émergentes. C’est un acteur majeur de l’économie régionale et mondiale. En rejoignant son réseau de partenaires, Novotech appuie l’avancement des programmes de développement clinique à toutes les phases des sociétés de biotechnologie du parc. »

Dans le cadre de la collaboration envisagée, Novotech entend fournir des services de conseil aux entreprises présentes sur le parc et leur apporter son expertise en vue d’accélérer le développement des essais cliniques à la main des entreprises de biotechnologie partenaires.

Le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen entend pour sa part travailler en partenariat avec Novotech à l’accompagnement du développement et de la croissance des entreprises qui y sont présentes tout au long de leur parcours, tout en fournissant les mesures d’appui et les ressources essentielles à Novotech pour instaurer des centres de recherche et développement au sein du parc.

Selon l’annonce du gouvernement :

« Lors de la cérémonie d’ouverture, et en présence du directeur général, M. John Lee, du secrétaire financier par intérim, M. Michael Wong et du secrétaire à l’innovation, à la technologie et à l’industrie, le professeur Sun Dong, les représentants de quelque 60 entreprises ont signé les protocoles d’accord avec le directeur général du pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen, M. Vincent Ma, devenant ainsi officiellement partenaires du parc. Cet événement marque une étape majeure de l’entrée en phase opérationnelle du parc.

« Du fait de son emplacement stratégique, le parc rejoint la zone de coopération en matière d’innovation scientifique et technologique de Shenzhen-Hong Kong pour devenir un lieu clé du secteur de l’innovation et de la technologie, transcendant les frontières qui nous séparent de la Chine continentale. À l’heure où son entrée en phase opérationnelle se rapproche, le parc s’intègre à notre programme de développement national, et contribuera à son alimentation. Ensemble, Hong Kong et Shenzhen continueront de mettre au point différentes mesures de facilitation transfrontalières et axées sur l’innovation, au profit des partenaires du parc et bien au-delà », observe M. Lee.

Pour le professeur Sun Dong, « Près d’un quart des entreprises du secteur de l’innovation et de la technologie devant signer aujourd’hui les protocoles d’accord visant un partenariat avec le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen sont d’origine étrangère. Par ailleurs, 24 d’entre elles viennent de s’implanter ou de développer leurs activités à Hong Kong. La mixité des entreprises partenaires souligne l’avantage unique de la cité internationale de Hong Kong, et illustre leur confiance envers le développement du pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen, mais aussi envers le secteur hongkongais de l’innovation et de la technologie. »

« Pour réaliser notre objectif visant à faire de Hong Kong un centre international de l’innovation et de la technologie, il est fondamental d’encourager les efforts de collaboration entre le Gouvernement, l’industrie, l’université, la recherche et les investisseurs. La cérémonie du jour témoigne des efforts consentis par tous pour parvenir à cette vision commune. »

La zone de coopération comprend le parc de Hong Kong de 87 hectares et le parc de Shenzhen de 300 autres hectares. C’est l’une des principales plateformes de coopération entre la province du Guangdong, Hong Kong et Macao instaurées dans le cadre du 14e Plan quinquennal. Le pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen se développe en deux ailes, d’Ouest en Est. Dans son discours stratégique de 2022, le directeur général a suggéré d’envisager un développement accéléré de ce pôle et un renforcement de ses fonctions. Maintenant que la phase de planification a pris fin, la première aile du pôle d’innovation scientifique et technologique de Hong Kong-Shenzhen s’étend sur une superficie totale de plus d’un million de mètres carrés. Elle intègre plusieurs clusters pour former un écosystème diversifié dédié à l’innovation et à la technologie, articulé autour de différents thèmes sectoriels, notamment les technologies des sciences de la vie et de la santé, l’intelligence artificielle, la fabrication de pointe et les secteurs de l’industrie, de l’éducation et de la recherche. Les trois premiers bâtiments du premier lot seront achevés successivement dès la fin de l’année 2024. Les autorités gouvernementales de la région administrative spéciale de Hong Kong maintiendront leur soutien envers la construction du pôle et accompagneront ses efforts axés sur la promotion des espaces de location et d’investissement en vue de promouvoir, conjointement avec le territoire de Shenzhen, les avantages induits par la notion de « zone unique sur deux parcs », inspirée du principe « un pays, deux systèmes » en place dans la zone de coopération. »

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est une organisation de recherche clinique sous contrat (ORC) proposant une gamme complète de services à l’échelle mondiale, et axée sur le développement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie visant l’accélération de toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », le « Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et le « Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.