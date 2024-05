Pranešimas apie AB „Invalda INVL“ obligacijų viešą siūlymą

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) praneša apie 10 000 000 EUR vertės nekonvertuojamųjų vidutinės trukmės obligacijų (toliau – Obligacijos) viešą siūlymą. Siūlymas vykdomas vadovaujantis 2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos banko patvirtintu 25 000 000 eurų ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. Programme for the issuance of notes in the amount of EUR 25,000,000) (toliau – Programa) baziniu prospektu (toliau – Prospektas), kuris jo patvirtinimo dieną buvo paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje ( www.invaldainvl.com ), AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos (toliau – Nasdaq Vilnius) interneto svetainėje ( https://nasdaqbaltic.com/ ) ir Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto svetainėje ( www.crib.lt ).

Tai pirmoji Obligacijų emisija pagal Programą.

Pagrindinės siūlymo sąlygos

Bendrovė viešai siūlo iki 10 000 vienetų Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina – 1 000 EUR. Minimali investavimo suma 1 000 EUR. Išpirkimo diena – 2027 m. birželio 14 d. Obligacijų metinė palūkanų norma bus nustatyta 7-8 proc. intervale ir paskelbta užbaigus platinimą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, skaičiavimo bazė 30E/360. Išleistos Obligacijos bus nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, įregistruoti Nasdaq CSD, ISIN kodas LT0000409229.

Obligacijos siūlomos viešai neprofesionaliesiems ir instituciniams investuotojams Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.

Obligacijos užtikrinamos įkeičiant dalį Bendrovei priklausančių AB Šiaulių bankas akcijų (pirmos eilės įkeitimu), siekiant, kad obligacijų emisijos (skolos) ir įkeisto turto vertės santykis būtų ne didesnis nei 50 proc.

Siūlymo grafikas

Obligacijų siūlymo laikotarpio pradžia 2024 m. birželio 3 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku).

Obligacijų siūlymo laikotarpio pabaiga 2024 m. birželio 12 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku).

Obligacijų paskirstymo rezultatų atskleidimas 2024 m. birželio 13 d.

Obligacijų pervedimas į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. birželio 14 d.

Numatoma Obligacijas įtraukti į Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Obligacijų išleidimo dienos.

Pasirašymo paraiškų pateikimas

Investuotojai, pageidaujantys įsigyti Obligacijų, siūlymo laikotarpiu turi pateikti pasirašymo paraiškas. Šios paraiškos gali būti teikiamos per bet kurią kredito įstaigą ar finansų maklerio įmonę, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Estijos Respublikoje ir yra Nasdaq Vilnius narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su Nasdaq Vilnius nare.

Obligacijų įtraukimas į biržos sąrašą ir į prekybą

Bendrovė ketina teikti Nasdaq Vilnius prašymą dėl Obligacijų įtraukimo į Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma, kad Obligacijos bus įtrauktos į šį sąrašą ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 14 d.

Nors bus dedamos visos pastangos ir deramai rūpinamasi, kad Obligacijos būtų įtrauktos į biržos sąrašą ir į prekybą, Bendrovė negali užtikrinti, kad Obligacijos bus įtrauktos į prekybos sąrašą ir jomis bus pradėta prekiauti.

Galimybė susipažinti su Prospektu ir siūlymo Galutinėmis sąlygomis

Prospektas paskelbtas ir jį galima gauti elektroniniu formatu Bendrovės interneto svetainėje ( www.invaldainvl.com ), Nasdaq Vilnius interneto svetainėje ( https://nasdaqbaltic.com/ ) ir Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto svetainėje ( www.crib.lt ). Dokumentų kopijas taip pat galima gauti Bendrovės registruotoje buveinėje adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika. Be to, siūlymo Galutinės sąlygos kartu su Obligacijų emisijos santrauka ir santraukos vertimais į lietuvių, latvių ir estų kalbas paskelbtos ir kartu su Prospektu pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje https://www.invaldainvl.com/investuotojams/obligacijos/ , Nasdaq Vilnius interneto svetainėje ( https://nasdaqbaltic.com/ ) ir Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto svetainėje ( www.crib.lt ).

Bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją, todėl prieš investuodamas į Obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi įsivertinti savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus ir atidžiai susipažinti Prospektu ir kitais Obligacijų emisijos dokumentais, įskaitant pirmosios emisijos Galutines sąlygas ir Obligacijų emisijos santrauką.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, kuriems patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip tai suprantama pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2017/1129/ES, ir šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors susijęs su tokiu pasiūlymu arba kvietimu. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje ( www.invaldainvl.com ), taip pat adresu www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt .

Lietuvos banko Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas skatinimu įsigyti Obligacijų. Potencialiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą susipažinti su Prospektu siekiant suprasti visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Prospektas parengtas pagal Reglamento 2017/1129 reikalavimus ir Prospekto pagrindu bus vykdomas viešas Obligacijų siūlymas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m JAV vertybinių popierių įstatymą (su atitinkamomis pataisomis) ir negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Vertybiniai popieriai nebus viešai siūlomi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

AB „Invalda INVL“ vadovas

Darius Šulnis

El. paštas darius.sulnis@invl.com

