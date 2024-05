REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2023 - DEMANDE DE REPORT DE LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Auplata Mining Group (AMG), fait un point sur l'arrêté de ses états financiers annuels sociaux et consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et informe le marché de sa demande de report de la tenue de son assemblée générale annuelle.

REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2023

Les comptes audités de la Compagnie Minière de Touissit – CMT, société cotée sur la bourse de Casablanca, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été publiés conformément à la réglementation Marocaine.

En ce qui concerne AMG, les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, non encore audités, sont finalisés.

Concernant AMG Pérou, vu les changements intervenus au niveau de l’équipe dirigeante, les suspicions de fraude ou d’abus et la complexité de certaines opérations nécessitant des analyses et vérifications approfondies permettant aux commissaires aux comptes de finaliser leurs travaux et établir les différents rapports conformément aux normes applicables, l’audit des comptes d’AMG Pérou et leur vérification par l’auditeur péruvien ont été retardé entraînant un retard en chaîne au niveau de la consolidation des comptes d’AMG Groupe et de la validation par les commissaires aux comptes du Groupe.

Au vu de ce qui précède, AMG Group ne sera pas en mesure de publier son Rapport Annuel sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans les délais impartis.

DEMANDE DE REPORT DE DE TENUE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

AMG Group poursuit ses meilleurs efforts pour finaliser avec ses commissaires aux comptes le Rapport Annuel 2023 audité et finaliser l'ensemble de la documentation nécessaire pour tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte, la Société présentera une requête auprès du Tribunal Mixte de Cayenne afin d'obtenir un délai additionnel jusqu'au 30 septembre 2024 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

La Société tiendra informé le marché.



PRINCIPAUX INDICATEURS DISPONIBLES:

Le Groupe informe le marché des principaux indicateurs disponibles à la date :

CMT Maroc :

Chiffre d’affaires 2023 de 54,0 M€ vs. 55,2 M€ en 2022. Léger impact du taux de change moyen 2023 vs 2022 (EUR/MAD 0,09123 contre 0,09363)

Résultat opérationnel net 2023 de 27,87 M€ vs.27,69 M€ en 2022.

AMG Guyane française :

Chiffre d’affaires 2023 de 21,5 M€ vs. 8,7 M€ en 2022.

Résultat opérationnel net 2023 de 3,7 M€ vs -8,7M€ en 2022



AMG Pérou :

Non disponible

