Investeringsforeningen SparDanmark Invest – nyt administrationsselskab

Investeringsforeningen SparDanmark Invest (”Foreningen”) har siden stiftelsen haft BI Management A/S som investeringsforvaltningsselskab for afdelingerne under Foreningen.

Foreningens bestyrelse har den 31. maj 2024 indgået aftale med Sparinvest S.A., via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (”Sparinvest”) om at overtage administrationen af Foreningen fra BI Management A/S. Det forventes, at administrationen vil blive varetaget af Sparinvest fra den 20. september 2024 eller snarest derefter.

Administrationsaftalen med Sparinvest indebærer ikke ændringer til Foreningens investeringsstrategi, ligesom Sparekassen Danmark som hidtil vil forsætte som porteføljeforvalter og distributør.

Valget af Sparinvest som nyt administrationsselskab for Foreningen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til bestyrelsesformand Ulla Skov.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen SparDanmark Invest