Selskabsmeddelelse

31 maj 2024

Meddelelse nr. 14

NKT gennemfører frasalg af NKT Photonics

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 12 af 6. maj 2024 blev den endelige myndigheds-godkendelse opnået for at salget af NKT Photonics kunne fortsætte. I dag er transaktionen mellem NKT A/S (NKT) og japanske Hamamatsu Photonics K.K (køberen) gennemført. Frasalget markerer det sidste skridt for NKT i at fokusere på kerneforretningen inden for kabelløsninger.

"Vi er stolte af at kunne overdrage en blomstrende, højteknologisk virksomhed med innovativ teknologi bygget i Danmark og ønsker NKT Photonics held og lykke i deres nye hjem. Gennemførelsen af salget er den længe ventede afslutning på vores strategiske rejse mod fuldt ud at fokusere NKT på vores kerneforretning inden for kabelløsninger. Vi ser frem til fortsat at eksekvere de ambitiøse vækstplaner for at fastholde vores førende position på markedet," siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i NKT A/S.

Den oprindelige salgspris var ca. EUR 205 mio., men på grund af en stigning i nettogælden har transaktionen en endelig, samlet værdi (enterprise value) på ca. EUR 250 mio.

I de senere år har NKT kommunikeret betydelige investeringer på tværs af sine mellem- og højspændingsfabrikker for at imødekomme den stigende efterspørgsel på kabler til at sikre overgangen til vedvarende energi og generel elektrificering af samfundet. Provenuet fra salget skal bruges til at understøtte finansieringen af de igangværende investeringer på tværs af kabelforretningen samt opretholde en robust kapitalstruktur.

Vedhæftet fil