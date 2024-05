KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 31.5.2024 klo 13.00

Sisäpiiritieto: KH Group Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Ville Nikulainen ja talousjohtajaksi Tommi Rötkin

KH Groupin toimitusjohtajaksi on 1.6.2024 alkaen nimitetty Ville Nikulainen, joka on toiminut aiemmin yhtiön talousjohtajana. Samassa yhteydessä uudeksi talousjohtajaksi nimitetään Tommi Rötkin. Hän on toiminut yhtiön sijoitusjohtajana toteuttamassa muutosstrategian mukaisia yritysjärjestelyitä sekä liiketoimintojen kehitystyötä.

KH Groupin toimitusjohtajan tehtävästä luopuva Lauri Veijalainen jatkaa Indoor Groupin toimitusjohtajana 14.5.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti.

Tämä muutos tehtäväkuvissa selkeyttää konsernin hallintomallia ja suo Laurille mahdollisuuden keskittää ajankäyttönsä täysimääräisesti Indoor Groupin toimitusjohtajan tehtävään. ”Kiitän Lauria koko hallituksen puolesta hänen aktiivisesta työstään KH Group Oyj:n toimitusjohtajana. Samalla toivotan Villen ja Tommin tervetulleiksi jatkamaan yhtiön strategian määrätietoista toteuttamista uusissa rooleissaan”, sanoo KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Kaikki liiketoiminta-alueemme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Tavoitteenamme on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään edelleen ja niistä tullaan luopumaan konsernin sijoitusstrategian mukaisesti. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.