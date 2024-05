KH Group Oyj

Pörssitiedote 31.5.2024 klo 13.05



KH Group Oyj perusti suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän avainhenkilöille



KH Group Oyj:n hallitus päätti perustaa suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän KH Group Oyj:n ja KH-Koneet Group -konsernin avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa heitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen KH Groupin osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2024–2028 on kolme (3) ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja yksityiskohdista.

Järjestelmässä on mahdollista ansaita lisäosakepalkkio ja suoriteperusteinen lisäosakepalkkio. Lisäosakepalkkio määräytyy osakeomistusvelvoitteen täyttymisen ja voimassa olevan työ- tai johtajasopimuksen perusteella. Suoriteperusteinen lisäosakepalkkio määräytyy lisäksi ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

KH-Koneet Oy:n avainhenkilöiden ansaintakriteerit ansaintajaksolle 2024–2026 ovat KH-Koneet Groupin EBIT - liikevoitto (painoarvo 70 %) vuonna 2026 ja KH-Koneet Groupin sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) (painoarvo 30 %) vuonna 2026. KH Group Oyj:n avainhenkilöiden ansaintakriteeri perustuu KH Groupin omistaja-arvon kehitykseen (TSR) vuoden 2026 loppuun asti. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrittelee osallistujille maksettavan suoriteperusteisen palkkion lopullisen osuuden enimmäispalkkiosta. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut KH Groupin osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut KH Groupin ja KH-Koneet Group -konsernin johtoryhmien jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 2 046 000 KH Groupin osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun 2027 loppuun mennessä. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

KH Groupin ja KH-Koneet Group -konsernin johtoryhmien jäsenten on omistettava 50 prosenttia suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo KH Groupissa vastaa yhteensä 50 prosenttia hänen edellisen vuoden vuosittaisesta peruspalkastaan. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 prosenttia suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus KH Groupissa vastaa 100 prosenttia hänen edellisen vuoden vuosittaisesta peruspalkastaan. Tämä KH Groupin osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

KH GROUP OYJ





LISÄTIETOJA:

hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen, puh. 040 555 4727



JAKELU:



Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ. Kaikki liiketoiminta-alueemme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Tavoitteenamme on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään edelleen ja niistä tullaan luopumaan konsernin sijoitusstrategian mukaisesti. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.