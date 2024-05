Pörssitiedote

Aktia Pankki Oyj

31.5.2024 klo 13.30

Muutos Aktian johtoryhmässä – Uusi toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen aloittaa tehtävässään, Juha Hammarén siirtyy Senior Advisoriksi

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Aktian uusi toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen aloittaa tehtävässään 1.6.2024. Samalla nykyinen toimitusjohtaja Juha Hammarén siirtyy Senior Advisor -tehtävään ja keskittyy tukemaan toimitusjohtajan vastuiden sujuvaa siirtoa Lehtoselle. Uudessa roolissaan Hammarén jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä, ja hänelle raportoivat edelleen Aktian henkivakuutusliiketoiminta sekä luottoriskien hallinnasta vastaava toiminto. Juha Hammarén jatkaa Aktiassa arviolta vuoden 2024 loppuun saakka.



”Haluan kiittää Juhaa lämpimästi hänen arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstään Aktialla. Juhalla on ollut tärkeä rooli konsernin menestyksen varmistamisessa, ja hän on toiminut puheenjohtajana ja jäsenenä monen Aktian tytär- ja konserniyhtiön hallituksessa. Juha otti myös jo toistamiseen Aktian toimitusjohtajan roolin hoitaakseen muutostilanteessa. Toimitusjohtajapestien aikana hän luotsasi Aktiaa oikeaan suuntaan, ja viime vuosi olikin Aktialle monella tapaa menestyksekäs. Juha jää Aktiaan varmistamaan osaltaan Aleksi Lehtosen sujuvan aloituksen, mutta haluan jo tässä vaiheessa toivottaa Juhalle kaikkea hyvää hänen siirtyessään aikanaan pois yhtiön palveluksesta,” sanoo Aktian hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.



“Haluan omasta puolestani kiittää Aktiaa, sen hienoa ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä hallitusta. Tämä kymmenen vuoden työrupeama Aktiassa on ollut hieno kokemus. Sen aikana olemme yhdessä saaneet aikaan paljon oikeita ja positiivisia asioita asiakkaidemme hyväksi ja tätä työtä on mukava päästä vielä jatkamaan Aleksi Lehtosen kanssa. Olen varma, että Aleksin johdolla ja johtoryhmän tuella Aktia kehittyy yhä menestyksekkäämmäksi, ja osakkeenomistajana olen jatkossakin ilolla mukana tällä matkalla,” toteaa Juha Hammarén.

