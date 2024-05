Copenhagen Capital A/S – Storaktionærmeddelelse

Copenhagen Capital A/S oplyser under henvisning til Kapitalmarkedslovens §30, jf. §38 og bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017 om storaktionærer at have modtaget storaktionærmeddelelse om, at hver af følgende storaktionærers samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S er ændret: Atlas Equity ApS, CVR nr. 34 80 13 12, med nærtstående, Cooper Invest Holding ApS, CVR nr. 33 57 45 33, med nærtstående.

Ændringen er en konsekvens af gennemførslen af selskabets annullering af 8.684.791 stk. 8% Præferenceaktier 2024 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2024.

De pågældende storaktionærers andel af stemmerettighederne i selskabet er uændret, idet der ikke er knyttet stemmerettigheder til selskabets præferencekapitalandele, og deres besiddelser af kapital og stemmer kan opgøres som følger:

Andel af kapital (%) Andel af stemmer (%) Atlas Equity ApS 15,18% 20,40% Cooper Invest Holding ApS 15,98% 19,21%

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

