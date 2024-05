IDS RESULTATS 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE / Le 20 Mai 2024



Résultats 2023

L’année 2023 a été une année de réorganisation, de restructuration et de redynamisation.

Un nouveau Directeur Général a été recruté et il a pris ses fonctions en Février 2023. Après une période d’observation de quelques mois, ce nouveau Dirigeant a déployé la stratégie définie conjointement avec le Conseil d’Administration. Cela s’est traduit d’abord par des frais supplémentaires pesant sur le résultat 2023 puis par une première progression du chiffre d’affaires.

Fort de son savoir-faire et de sa maitrise des métiers des SIG, IDS a gardé et conforté ses principales ressources et ses compétences techniques et est en ordre de bataille pour pouvoir continuer à proposer une offre de services attractive et assurer le développement de toutes ses activités chez ses clients.

AU 31 décembre, en K€ 2023 2022 Comptes Sociaux IDS Produits d’exploitation 2 011 1 805 Total charges d’exploitation



2 930



2 486



Résultat d’exploitation (919) (681) Résultat courant avant impôts



(919)



(681)



Résultat exceptionnel 80 12 Résultat net (818) (646)

Trésorerie disponible

236

244 Endettement 0 0 Capitaux propres 1 907 2 725



Perspectives 2024

Les effets du plan d’action mis en place en 2023 vont se faire sentir sur la totalité de l’exercice 2024. On devrait donc assister à une accélération de la croissance permettant de viser le retour à l’équilibre sur la période du deuxième semestre 2024 et un retour au profit sur l’ensemble de l’exercice dès 2025.

