CEO Peter Røpke fratræder i RTX

Nørresundby, 31. maj 2024

Peter Røpke har meddelt RTX A/S, at han har besluttet at udtræde af Selskabet for at tiltræde som CEO i en privatejet virksomhed i en anden branche. Han fortsætter i RTX indtil 30. november 2024.

Formand Peter Thostrup udtaler: ”Jeg har værdsat det tætte samarbejde med Peter. Peter har lavet vigtige bidrag til udviklingen af ​​RTX siden tiltrædelsen i 2016. Vi ønsker ham alt det

bedste i hans fremtidige stilling”.

Administrerende direktør Peter Røpke udtaler: ”Det har været et privilegium at være en del af RTX de seneste otte år. RTX er godt positioneret til fortsat profitabel vækst baseret på stærke relationer til kunderne, som er globale førende selskaber inden for deres respektive områder, samt baseret på mine kollegers stærke kompetencer hos RTX. Jeg vil gerne takke Peter Thostrup, mine RTX-kolleger og bestyrelsen for et altid konstruktivt samarbejde”.

RTX igangsætter en proces for at finde Peter Røpkes efterfølger.

