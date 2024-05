Hitachi Rail adquiere Ground Transportation Systems al grupo Thales por 1660 millones de euros

La compañía aspira a impulsar la transición hacia la movilidad sostenible en todo el mundo



Tras la adquisición, completada el 31 de mayo, Hitachi Rail amplía su presencia internacional a 51 países y la mayoría de sus ingresos proceden ahora de señalizaciones y sistema



Unos ingresos combinados de 7300 millones de euros en el año fiscal de 2023 (pro forma) permiten a Hitachi Rail lograr su objetivo histórico de superar el billón de yenes anuales



La operación concuerda con la estrategia de crecimiento sostenible del Grupo Hitachi, centrada en las megatendencias de la digitalización y la transformación sostenible



LONDON, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Rail ha anunciado hoy que finalmente ha cerrado la adquisición de Ground Transportation Systems (GTS) al grupo Thales por un valor 1660 millones de euros, lo que supone ampliar su presencia internacional a 51 países y la mayoría de sus ingresos procedecerán ahora de servicios de sistemas y señalización, conllevando un mayor margen de beneficios.

Hitachi Rail se sitúa a la vanguardia mundial de la movilidad tras esta adquisición. La operación consolida el objetivo estratégico de la compañía, acompañando a sus clientes actuales y a los potenciales de Hitachi Rail y GTS en su transición a la movilidad sostenible, es decir, el cambio en el uso de los medios privados en favor de los transportes públicos sostenibles, todo ello impulsado por la digitalización.

El acuerdo vaticina un ciclo de crecimiento orgánico y adquisiciones, y permite a Hitachi Rail alcanzar su objetivo de ingresos de más de un billón de yenes anuales, con un aumento del volumen de negocio conjunto de hasta 7300 millones de euros pro forma (1100 millones de yenes o 7900 millones de dólares) en el año fiscal de 2023. También potencia el crecimiento de los beneficios de la compañía al afianzar el cambio en su perfil de ingresos, ya que la mayoría proviene ahora de su división de sistemas y señalización, con un mayor rendimiento tras la operación (en torno al 60 %). El negocio de señalización de la empresa dirigirá más de 26 000 km de líneas de ferrocarril principales y 4600 km de metropolitanos urbanos en todo el mundo.

Las sedes clave de Hitachi Rail en Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos se complementarán estratégicamente con las de GTS en Alemania, Francia, España y Canadá, y ambas empresas gozarán de una reputación consolidada en el conjunto del mercado europeo, así como en Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Como resultado de la operación, 9000 trabajadores altamente cualificados se unirán a la compañía, con lo que la plantilla de Hitachi Rail crecerá hasta los 24 000 empleados en todo el mundo. Dicha operación supondrá una mejora en la cartera completa de soluciones de transporte de Hitachi, que tiene una dilatada experiencia en material rodante, trenes urbanos llave en mano, señalización digital de líneas de ferrocarril principales, señalización de mercancías y sistemas de comunicación y supervisión.

Con esta transacción, la capacidad de ingeniería de Hitachi Rail prácticamente se duplica y se incrementa la inversión en innovación con el fin de mejorar la oferta de productos digitales, que abarca soluciones de señalización, gestión de billetes, operaciones y ciberseguridad. La Compañía ha creado un nuevo equipo de Agile Innovation y combinará la experiencia de los cinco Digital Hubs & Competence Centres de GTS[1] con la competencia digital de las empresas del Grupo Hitachi.

En palabras del presidente y director ejecutivo de Hitachi, Keiji Kojima:

«Hitachi continúa su transformación para convertirse en líder global en negocios de innovación social y está experimentando un cambio de modelo para crecer de acuerdo con el Plan de gestión a medio plazo de 2024. La adquisición de la división GTS de Thales representa un hito significativo en este plan de gestión a medio plazo, y nos complace haberlo logrado en el último año del plan.

Con la bienvenida a nuestros nuevos compañeros a Hitachi Rail, el negocio de sistemas ferroviarios de Hitachi ha fortalecido su presencia en el mercado internacional. Hitachi mejorará sus servicios digitales gracias a sus productos y tecnologías de TI y TO en una base consolidada más amplia en el sector de la movilidad, y resolverá los retos sociales que se plantean en todo el mundo trabajando codo con codo con los clientes. Hitachi continuará impulsando la transformación digital y ecológica de sus clientes, contribuyendo de este modo a una sociedad más sostenible».

Giuseppe Marino, director ejecutivo del Grupo para Hitachi Rail, afirmó:

«Culminar esta transacción es un momento histórico para nuestra compañía, ya que nos expandiremos a 51 países y aumentaremos nuestros ingresos hasta los 7300 millones de euros en todo el mundo [pro forma en el año fiscal 2023]. El mayor alcance global de Hitachi Rail y la aceleración de la innovación serán el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo que traerá más valor y más crecimiento en nuevos mercados.

Con el equipo de Ground Transportation Systems de Thales a bordo, estaremos mejor preparados para acompañar a las mayores empresas de transporte del mundo en su transición a la movilidad sostenible. Al fusionar nuestros equipos, nuestra capacidad de ingeniería prácticamente se multiplica por dos, lo que se traduce en innovaciones más rápidas y soluciones tecnológicas más avanzadas para nuestros clientes».

El acuerdo es un gran paso en la estrategia a largo plazo de la empresa matriz de Hitachi Rail, Hitachi Ltd., que aspira a transformar sus unidades de negocio en torno al concepto de «innovación social». El Grupo ha elaborado un programa estratégico para reformar su cartera de empresas en torno a sectores esenciales que suministran las infraestructuras y tecnologías necesarias para el progreso de las sociedades sostenibles. En virtud de este programa, las empresas de Hitachi Ltd. se centran en los sectores clave donde se cruzan los principales retos que conforman el mundo actual: la transición energética, la revolución digital y de la IA, y la transición hacia la movilidad sostenible.

Para Hitachi Rail, esta adquisición está en línea con la remodelación general del Grupo y permitirá a su nueva cartera global de clientes, la oportunidad de beneficiarse de una gama más diversa y variada de productos y soluciones. El aumento de la inversión en innovación y soluciones digitales abre la puerta a productos más avanzados y nuevos modelos de negocio. El nuevo modelo de actividad también está preparado para potenciar su competitividad operativa, lo que incluye mejorar la eficiencia de las contrataciones, optimizar las capacidades de diseño y la inversión en I+D.

[1] Los cinco Digital Hubs & Competence Centres internacionales están situados en Toronto, Mánchester, París, Berlín y Singapur.

Acerca de Hitachi Rail:

Hitachi Rail se compromete a impulsar la transición a la movilidad sostenible y tiene el claro objetivo de asociarse con los clientes para reinventar la movilidad. Su misión es ayudar a todos los pasajeros, clientes y comunidades a disfrutar de las ventajas de un transporte más conectado, perfecto y sostenible.

Con unos ingresos que superan los 7000 millones de euros y 24 000 empleados en más de 50 países, Hitachi Rail es un socio de confianza de las mejores organizaciones de transporte del mundo. El alcance de la empresa es global, pero el negocio es local, y el éxito se basa en el desarrollo del talento local y en la inversión en las personas y las comunidades.

Sus capacidades y experiencia internacionales abarcan todos los aspectos de los ecosistemas urbanos, de las líneas de ferrocarril principales y de los ferrocarriles para el transporte de mercancías, desde la fabricación de alta calidad y el mantenimiento del material rodante hasta la señalización digital segura, las operaciones inteligentes y los sistemas de pago.

Hitachi Rail, famoso por el icónico tren bala de alta velocidad de Japón, se basa en la experiencia que tienen las empresas del Grupo Hitachi en el ámbito digital y de la inteligencia artificial para agilizar la innovación y desarrollar nuevas tecnologías. El Grupo Hitachi está presente en 140 países con más de 270 000 empleados y unos ingresos globales de 57 310 millones de euros/9728 millones de yenes.

