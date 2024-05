Hitachi Rail übernimmt von Thales die Sparte Ground Transportation Systems für 1,66 Mrd. Euro

Das global agierende Unternehmen treibt die nachhaltige Mobilitätswende voran.

Mit der am 31. Mai 2024 vollzogenen Übernahme erweitert Hitachi Rail seine weltweite Präsenz auf 51 Länder und erwirtschaftet nunmehr den Großteil des Umsatzes mit Signalanlagen und -systemen.

Mit einem Gesamterlös der kombinierten Geschäftsaktivitäten in Höhe von 7,3 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2023 (pro forma) übertrifft Hitachi Rail sein lange angestrebtes Ziel, jährlich 1 Billion Yen umzusetzen.

Die Transaktion steht für die kontinuierliche Wachstumsstrategie der Hitachi Group und setzt auf die Megatrends Digitalisierung und nachhaltige Transformation.



LONDON, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Rail gibt heute den Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Ground Transportation Systems (GTS) von Thales im Wert von 1,66 Mrd. Euro bekannt. Damit erweitert Hitachi Rail seine weltweite Präsenz auf 51 Länder und erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes nun im Bereich der margenstärkeren Signalanlagen und -systeme.

Mit dem Zukauf stellt sich Hitachi Rail an die Spitze des globalen Mobilitätssektors. Der Abschluss des Verkaufsprozesses stärkt den strategischen Fokus des japanischen Unternehmens auf die Unterstützung aktueller und zukünftiger Kunden von Hitachi Rail und GTS beim Übergang zur nachhaltigen Mobilität. Die Schwerpunktverlagerung erfolgt dabei durch den Wechsel vom Individualverkehr hin zu nachhaltigen öffentlichen Verkehrsmitteln – angetrieben und ermöglicht durch die Digitalisierung.

Die Transaktion führt einen Zyklus von organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen fort, mit dem Hitachi Rail sein jährliches Umsatzziel von mehr als 1 Billion Yen (¥) erreicht. Die kombinierten Gesamterlöse beider Geschäftsaktivitäten steigen auf 7,3 Mrd. Euro (1,1 Billionen ¥; 7,9 Mrd. $) pro forma im Geschäftsjahr 2023. Darüber hinaus unterstützt der Abschluss des Verkaufsprozesses den Unternehmensgewinn durch eine Verlagerung des Umsatzprofils. Infolge der Transaktion wir nunmehr der Löwenanteil des Umsatzes (rund 60%) im margenstärkeren Geschäftsbereich Signalanlagen und -systeme erwirtschaftet werden. Allein die Signalanlagen werden auf der ganzen Welt mehr als 26.000 km Fernverkehrsstrecken und 4.600 km Stadtbahnstrecken bedienen.

Die wichtigsten Standorte von Hitachi Rail in Japan, Italien, im Vereinigten Königreich und in den USA werden strategisch durch die wichtigsten Standorte von GTS in Deutschland, Frankreich, Spanien und Kanada ergänzt. Beide Unternehmen genießen einen exzellenten Ruf auf dem europäischen Markt, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Mit der Übernahme erhöht sich die Anzahl der hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hitachi Rail um 9.000 auf 24.000 Beschäftigte weltweit. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Verkehrslösungen um die Bereiche Schienenfahrzeuge, schlüsselfertige Stadtbahnstrecken, digitale Signalanlagen für den Fernverkehr, Signalanlagen für den Güterverkehr sowie Kommunikations- und Überwachungssysteme.

Durch die Transaktion verdoppelt Hitachi Rail nahezu seine Ingenieursleistungskapazität und stärkt seine Investitionen in die eigene Innovationskraft mit dem Ziel, ein erweitertes digitales Produktangebot bereitzustellen, das Signalanlagen, Ticketing, Betrieb und Cybersicherheitslösungen umfasst. So hat das Unternehmen ein neues Agile-Innovation-Team ins Leben gerufen und wird das Know-how der fünf globalen Digital Hubs & Competence Centres[1] von GTS mit der eigenen Digital-Expertise aus den Konzerngesellschaften von Hitachi bündeln.

Keiji Kojima, Präsident und CEO von Hitachi, sagt:

„Hitachi setzt seine Transformation hin zu einem weltweit führenden Unternehmen für ‚soziale Innovation‘ fort und durchläuft derzeit einen Wandel, um im Rahmen des mittelfristigen Managementplans 2024 zu wachsen. Die Übernahme der GTS-Sparte von Thales stellt einen bedeutenden Meilenstein in diesem mittelfristigen Managementplan dar. Wir freuen uns, dass wir dieses Ziel im letzten Jahr des Plans erreichen konnten.

Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen bei Hitachi Rail konnten wir die Präsenz unseres Geschäftsbereiches Bahnsysteme auf dem globalen Markt stärken. Hitachi wird seine digitalen Services durch die Nutzung von IT, OT und Produkten auf einer expandierenden, etablierten Basis im Mobilitätsbereich optimieren und die globalen gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam mit den Kunden lösen. Hitachi wird weiterhin die digitale und grüne Transformation der Kunden unterstützen und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.“

Giuseppe Marino, Group CEO von Hitachi Rail, sagt:

„Der Abschluss dieser Transaktion ist ein historischer Moment für unser Unternehmen, da wir in Zukunft in 51 Länder präsent sein werden und unseren globalen Umsatz auf 7,3 Mrd. Euro steigern konnten [Geschäftsjahr 2023 pro forma]. Die weltweit gestärkte Reichweite gepaart mit unseren Investitionen in Innovationen sind der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, um Mehrwert und Wachstum in neuen Märkten zu schaffen.

Mit dem Team von Ground Transportation Systems von Thales an Bord können wir die weltweit besten Verkehrsunternehmen bei ihrem Umstieg auf nachhaltige Mobilität besser unterstützen. Durch die Zusammenführung der Teams wird sich unsere Ingenieursleistungskapazität nahezu verdoppeln. Unsere Kunden profitieren somit von schnelleren Innovationen und fortschrittlicheren, technologieorientierten Lösungen.“

Die Übernahme ist ein zentraler Schritt in der langfristigen Strategie von Hitachi Ltd., der Muttergesellschaft von Hitachi Rail, ihre Geschäftsbereiche im Einklang mit dem Konzept der „sozialen Innovation“ zu transformieren. Hierfür hat der Konzern ein Strategie-Programm zur Neugestaltung seines Unternehmensportfolios entlang relevanter Branchen entwickelt, die wichtige Infrastruktur und Technologie bereitstellen. So wird die Gesellschaft auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützt. Der Schwerpunkt von Hitachi Ltd. liegt dabei auf richtungsweisenden Schlüsselindustrien an der Schnittstelle von wichtigen Trends, die unsere heutige Welt prägen: Energiewende, die digitale und KI-Revolution und die Mobilitätswende.

Für Hitachi Rail steht die Übernahme im Einklang mit der Neugestaltung des Konzerns und bietet dem weltweiten Kundenstamm des expandierten Konzerns die Möglichkeit, von einer noch breiteren Palette an Produkten und Lösungen zu profitieren. Eine Zunahme der Investitionen in Neuerungen und digitale Lösungen bahnt den Weg für fortschrittlichere Produkte und neue Geschäftsmodelle. Die neue Sparte ermöglicht zudem eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung, was eine effektivere Beschaffung, Optimierung der Ingenieursleistungskapazität und Investitionen in Forschung und Entwicklung miteinschließt.

Die neue Präsenz von Hitachi Rail in Deutschland:

Mit Hauptsitz in Ditzingen beschäftigt Hitachi Rail an seinen drei Standorten in Deutschland, einschließlich des Werks in Arnstadt, über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Signalanlagen und -systeme von Hitachi Rail ermöglichen täglich 7 Millionen Fahrgastfahrten und 635.000 Tonnen Güterverkehr, wodurch jedes Jahr 5 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden (im Vergleich zum Straßenverkehr)

eingespart werden (im Vergleich zum Straßenverkehr) Hitachi Rail verfolgt ehrgeizige Pläne, um sein Wachstum auf dem deutschen Eisenbahnmarkt im Bereich der Signaltechnik und Schienenfahrzeuge zu beschleunigen. Das Unternehmen liefert im Rahmen der Sektorinitiative „Digitale Schiene Deutschland“ modernste digitale Signaltechnik und möchte seine Hochgeschwindigkeitszüge ETR1000 und die Weiterentwicklung des ersten europäischen Batterie-Hybridzuges, den EuroMasaccio, auf das deutsche Schienennetz bringen.



[1] Die fünf globalen Digital Hubs & Competence Centres befinden sich in Toronto, Manchester, Paris, Berlin und Singapur.

