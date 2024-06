Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea เปิดตัวโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในการวิจัยทางคลินิก

โซลูชันดังกล่าวใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย และกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อออกแบบ ดำเนินการ และวัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายในการทดลองทางคลินิก