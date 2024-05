Hitachi Rail rachète l’activité Systèmes de transport terrestre de Thales pour une valeur d’1,660m d’euros

L’acquisition, finalisée le 31 mai, a permis à Hitachi Rail d’étendre sa présence mondiale à 51 pays, la majorité de ses revenus étant désormais issus de la signalisation et des systèmes

Le chiffre d’affaires combiné de la société, s’élevant à 7,3 milliards d’euros à l’exercice 2023 (pro forma), a atteint l’objectif de longue date de Hitachi Rail de dépasser 1 000 milliards de yens par an

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de croissance durable du Groupe Hitachi, qui met l’accent sur les grandes tendances de la numérisation et de la transformation en faveur du développement durable.



LONDON, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Rail a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de l’activité Systèmes de transport terrestre (Ground Transportation Systems, GTS) de Thales pour une valeur d’1,660m d’euros, étendant ainsi sa présence mondiale à 51 pays, la majorité de ses revenus étant désormais issus de la signalisation et des systèmes générant une marge plus élevée.

Grâce à cette acquisition, Hitachi Rail se place à l’avant-garde du secteur de la mobilité mondiale. Cette opération renforce l’intérêt stratégique de la société à accompagner les clients actuels et potentiels de Hitachi Rail et de GTS dans leur transition vers la mobilité durable, c’est-à-dire les aider à passer des transports publics privés à des transports publics durables, grâce à la numérisation.

La transaction s’inscrit dans un cycle de croissance organique et d’acquisitions permettant à Hitachi Rail d’atteindre son objectif de chiffre d’affaires annuel de plus de 1 000 milliards de yens, le chiffre d’affaires combiné de la société atteignant ainsi 7,3 milliards d’euros (soit 1 100 milliards de yens ou encore 7,9 milliards de dollars) à l’exercice 2023 pro forma. Elle favorise également la croissance des bénéfices de la société en poursuivant l’évolution de son profil de revenus, la majorité (environ 60 %) de ces derniers étant désormais issus de sa division de signalisation et systèmes à rendement plus élevé après la transaction. L’activité de signalisation de la société permettra d’exploiter plus de 26 000 km de grandes lignes de chemin de fer et 4 600 km de métros urbains à travers le monde.

Les sites clés de Hitachi Rail au Japon, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis sont stratégiquement complétés par les sites clés de GTS en Allemagne, en France, en Espagne et au Canada, les deux sociétés ayant une solide réputation sur le grand marché européen, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

A la suite de cette acquisition, 9 000 collaborateurs hautement qualifiés ont rejoint la société, portant ainsi à 24 000 le nombre d’employés au sein de Hitachi Rail dans le monde entier. Elle renforce le portefeuille complet de solutions de transport des sociétés grâce à l’expertise en matière de matériel roulant ferroviaire, de chemins de fer urbains clé en main, de signalisation numérique de grandes lignes, de signalisation de fret et de systèmes de communication et supervision.

La transaction vient presque doubler les capacités d’ingénierie de Hitachi Rail et accroît l’investissement dans l’innovation afin de renforcer l’offre de produits numériques, couvrant la signalisation, la billetterie, les opérations et les solutions de cybersécurité. La société a mis en place une nouvelle équipe chargée de l’innovation agile et combinera l’expertise des cinq pôles numériques et centres de compétences mondiaux de GTS[1], avec la force numérique des sociétés du Groupe Hitachi.

Keiji Kojima, PDG de Hitachi, a déclaré :

« Hitachi poursuit sa transformation pour devenir un leader mondial dans le domaine de l’innovation sociale et connaît actuellement d’importants changements pour atteindre ses objectifs de croissance dans le cadre du Plan de gestion à moyen terme pour 2024. L’acquisition de la division GTS de Thales représente une étape majeure dans ce plan de gestion à moyen terme, et nous sommes heureux d’y être parvenus au cours de la dernière année du plan.

« En accueillant les nouveaux collaborateurs de Hitachi Rail, l’activité Systèmes ferroviaires de Hitachi a renforcé sa présence sur le marché mondial. Hitachi va pouvoir améliorer ses services numériques en exploitant les technologies de l’information, les technologies opérationnelles et les produits sur un parc étendu dans le domaine de la mobilité, et résoudre les défis sociaux dans le monde entier, en collaboration avec les clients. Hitachi continuera à accompagner les clients dans leur transformation numérique et écologique afin de contribuer à créer une société durable. »

Giuseppe Marino, PDG du Groupe Hitachi Rail, a déclaré :

« La finalisation de cette transaction est un moment historique pour notre activité, car nous étendons notre présence à 51 pays et augmentons notre chiffre d’affaires à 7,3 milliards d’euros dans le monde [exercice financier 2023 pro forma]. La présence mondiale accrue de Hitachi Rail et l’accélération de l’innovation inaugurent un nouveau chapitre passionnant qui nous permettra d’accroître notre valeur et notre croissance sur de nouveaux marchés.

« Avec l’équipe Systèmes de transport terrestre de Thales à nos côtés, nous pourrons mieux assurer la transition vers la mobilité durable des plus grandes sociétés de transport au monde. La collaboration de nos équipes nous permettra de presque doubler nos capacités d’ingénierie, d’accélérer l’innovation et de proposer des solutions technologiques plus avancées à nos clients ».

L’accord constitue une étape majeure dans la stratégie de longue date de Hitachi Ltd, la société mère de Hitachi Rail, visant à articuler ses activités autour du concept de « l’innovation sociale ». Le Groupe a mis en place un programme stratégique afin de restructurer son portefeuille de sociétés autour de secteurs essentiels fournissant l’infrastructure et la technologie nécessaires au développement de sociétés durables. Il incite les sociétés de Hitachi Ltd à concentrer leurs efforts sur les secteurs clés au carrefour des principales tendances qui façonnent le monde actuel, à savoir la transition énergétique, la révolution du numérique et de l’IA, et la transition vers la mobilité durable.

Pour Hitachi Rail, l’acquisition s’inscrit dans le cadre de la restructuration du Groupe au sens large et permettra à la clientèle mondiale de la société élargie de bénéficier d’une gamme plus large de produits et de solutions. L’augmentation de l’investissement dans l’innovation et les solutions numériques ouvre la voie à des produits plus avancés et à de nouveaux modèles économiques. La nouvelle société compte également accroître sa compétitivité en termes de coûts, notamment en améliorant l’efficacité de l’approvisionnement, en optimisant les capacités d’ingénierie et en investissant dans la R&D.

Hitachi Rail in France:

The deal combines two transport businesses with proud French legacies. Hitachi Rail is a long-term trusted partner of Paris metro, having supported it for over 120 years.

In France, the new Hitachi Rail will add GTS’ 750 employees across three sites.

The combined business in France brings together Thales GTS's signalling experts, with one of Hitachi Rail’s global bases for CBTC. GTS signalling technology, developed in France, has been exported around the world from Panama to Chile, Vietnam and across Africa. Hitachi Rail core CBTC technology, developed in France, has been exported to more than 18 countries in Europe, the Americas and APAC and operate on more than 1,500km of track in metro systems around the world.





For images related to the story, please find them here.

For more information, please contact:

Adam Love at adam.love@hitachirail.com or on +1 437 234 4024

Ed Brown at ed.brown@hitachirail.com or on +44 7850 071 287

[1] Les cinq pôles numériques et centres de compétences mondiaux sont basés à Toronto, Manchester, Paris, Berlin et Singapour.

À propos de Hitachi Rail :

Hitachi Rail s’engage à favoriser la transition vers la mobilité durable et met clairement l’accent sur le partenariat avec ses clients pour repenser la mobilité. Sa mission est d’aider chaque passager, client et communauté à profiter des avantages d’un transport plus connecté, fluide et durable.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards d’euros et 24 000 employés dans plus de 50 pays, Hitachi Rail est un partenaire de confiance des meilleures organisations de transport au monde. La portée de la société est mondiale, mais son activité est locale ; son succès repose sur le développement des talents locaux et l’investissement dans les personnes et les communautés.

Ses capacités et son expertise internationales couvrent tous les aspects des écosystèmes ferroviaires urbains, de grandes lignes et de fret, de la fabrication et de la maintenance de haute qualité du matériel roulant à la signalisation numérique sécurisée, en passant par les opérations intelligentes et les systèmes de paiement.

Hitachi Rail, célèbre pour son train à grande vitesse japonais, s’appuie sur l’expertise en matière de numérique et d’IA des sociétés du Groupe Hitachi pour accélérer l’innovation et développer de nouvelles technologies. Le Groupe Hitachi est présent dans 140 pays, emploie plus de 270 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires global de 57,31 milliards d’euros / 9 728 milliards de yens.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce25af6b-6dfc-4b16-8ce9-8a8e7a7605f8/fr