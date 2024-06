Dévoilement des lauréat.e.s des prix Écrans canadiens 2024

Little Bird et BlackBerry parmi les productions les plus récompensées lors de la Semaine du Canada à l’écran 2024



L’émission Les prix Écrans canadiens 2024, diffusée ce soir à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HTN) sur CBC et CBC Gem, a mis à l’honneur ces œuvres et bien d’autres

TORONTO, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La dernière remise de prix organisée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision dans le cadre de la Semaine du Canada à l’écran 2024 s’est tenue ce soir au CBC Broadcast Centre de Toronto, après quatre jours de célébration des talents canadiens du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Little Bird (Crave/APTN) est l’émission qui a remporté le plus de prix Écrans canadiens en télévision cette année, avec 13 prix, dont ceux de la meilleure série dramatique, de la meilleure réalisation, série dramatique, présenté par Playback, du meilleur rôle de soutien, drame, pour Braeden Clarke, et du meilleur premier rôle, série dramatique, présenté par le Fonds des médias du Canada, pour Darla Contois.

Children Ruin Everything (CTV) a reçu les prix du meilleur premier rôle, comédie, pour Meaghan Rath, et du meilleur rôle de soutien, comédie, pour Ennis Esmer, tandis que Letterkenny (Crave) et la dernière saison de Sort Of (CBC) ont reçu respectivement le prix de la meilleure interprétation d’ensemble, comédie, et celui de la meilleure réalisation, comédie, présenté par Cinespace Studios, pour Fab Filippo. La première saison de Bria Mack Gets A Life (Crave) a obtenu le prix de la meilleure série humoristique, et le prix de la meilleure émission ou série de téléréalité ou de concours a été décerné à Canada’s Drag Race: Canada vs. The World (Crave).

Avec un nombre record de 14 prix Écrans canadiens, le film BlackBerry de Matt Johnson est en tête des productions récompensées en cinéma. Il a notamment remporté le prix du meilleur film, de la meilleure réalisation pour Matt Johnson, de la meilleure interprétation dans un premier rôle, comédie, pour Jay Baruchel, et de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien, comédie, pour Glenn Howerton.

Amrit Kaur a reçu le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle, drame, pour son rôle dans The Queen Of My Dreams; le prix du meilleur scénario original a quant à lui été décerné à Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Le prix John Dunning pour le meilleur premier long métrage a été remis à Zarrar Kahn pour In Flames.

« Au sein de nos industries de l’écran en constante évolution, il existe un bassin inépuisable de créativité et de passion. J’ai une admiration sans fin pour toutes les personnes qui réinventent brillamment l’art du récit, que ce soit devant ou derrière la caméra. Leur passion et leur talent sont les ingrédients qui permettent à des moments magiques de naître sur nos écrans », a déclaré Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « À notre équipe dévouée qui a permis la réalisation de la Semaine du Canada à l’écran, et aux artistes visionnaires qui ont remporté les prix Écrans canadiens 2024, je dis : nous reconnaissons votre engagement envers l’excellence et nous le célébrons comme la pierre angulaire de notre industrie et de son succès. Je souhaite que l’année à venir soit tout autant marquée par l’innovation, l’inspiration, et un art du récit capable de captiver les publics du monde entier. »

Parmi les autres faits saillants des prix Écrans canadiens 2024, citons le succès de The Drop, qui a obtenu le prix du meilleur premier rôle, émission ou série Web, et celui du meilleur rôle de soutien, émission ou série Web, pour Aisha Evelyna et Aurora Browne respectivement; le couronnement de How to Fail as a Popstar, qui a remporté les prix de la meilleure émission ou ou série Web, fiction, et du meilleur texte, émission ou série Web, pour Vivek Shraya; The Hardy Boys (YTV), qui a gagné le prix de la meilleure émission ou série de fiction pour enfants ou jeunesse, présenté par Spin Master Entertainment ; et CBC Indigenous: Time to Eat, qui a reçu le prix de la meilleure émission ou série de style de vie.

La Semaine du Canada à l’écran 2024 a aussi été l’occasion d’accueillir plusieurs lauréat.e.s des Prix spéciaux de l’année, qui sont monté.e.s sur scène sous les applaudissements des membres de l’industrie. Lors de la cérémonie des prix Écrans canadiens 2024, le prix Icône de l’Académie a été remis au réalisateur, scénariste et producteur Denis Villeneuve, finaliste aux Oscars®, qui a prononcé un discours émouvant à la suite d’un montage vidéo où Hans Zimmer lui consacre un extraordinaire concert d’honneur aux côtés du flûtiste primé Pedro Eustache et d’un orchestre symphonique complet. La productrice déléguée et scénariste accomplie Marsha Greene est montée sur scène pour remettre à l’actrice, productrice et militante primée Tonya Williams le Prix de l’agent.e de changement, présenté par Insight Productions. Lamar Johnson et Devery Jacobs, les deux lauréat.e.s du prix Radius, présenté par NOUS | MADE, ont également été mis.es à l’honneur lors d’une présentation spéciale.

À l’occasion de la cérémonie consacrée à l’actualité, au divertissement et à la programmation sportive, présentée par CTV, le journaliste Paul Workman s’est vu remettre le prix Gordon Sinclair pour le journalisme parlé. La cérémonie consacrée aux documentaires, aux émissions factuelles, au style de vie et à la téléréalité, présentée par CTV, a été l’occasion de rendre hommage à Marilyn Denis, lauréate du Prix pour l’ensemble d’une carrière, et à Brenda Tremblay et David Lickley, qui ont accepté le Prix de la production durable, présenté par CBC, au nom de la production Jane Goodall: Reasons for Hope de Science Nord. La cérémonie des Arts cinématographiques, présentée par Téléfilm Canada, avec le soutien de Cineplex, a donné lieu à des présentations spéciales consacrées au regretté Jeff Barnaby, qui a reçu à titre posthume le prix Hommage du conseil d’administration de l’Académie, et à Patrick Huard, lauréat du prix Earle Grey.

L’émission Les prix Écrans canadiens 2024, qui vient d’être diffusée sur CBC et CBC Gem, a permis au public de suivre à la télévision la cérémonie des prix Écrans canadiens 2024, qui s’est déroulé plus tôt dans la soirée. Mae Martin, humoriste, interprète, scénariste et producteurice canadien.ne primé.e, a animé l’émission d’une heure, qui s’est avérée remplie de joie et d’entrain, avec des présentateur.trice.s tels que Jay Baruchel, Mark Critch, Hamza Haq, Matt Johnson, Laurence Leboeuf et Catherine Reitman. La soirée a également été marquée par la prestation émouvante de l’acteur et musicien Noah Reid, qui a interprété avec brio la chanson « If It Be Your Will » pour rendre hommage aux membres de notre communauté qui ne sont plus parmi nous.

Tous les prix Écrans canadiens 2024 ont été remis au cours d’une série de remises de prix réparties par genre et animées par plusieurs piliers de l’industrie canadienne du divertissement, de Mae Martin à Sarah Davis, en passant par Andrew Phung, Keshia Chanté, Anne-Marie Mediwake et Sabine Daniel.

Vous pouvez visionner Les prix Écrans canadiens 2024 sur demande sur CBC Gem et les autres cérémonies par genre sur CanadianScreenAwards.ca .

La Semaine du Canada à l’écran 2024 se termine le samedi 1er juin 2024 avec le souper d’hommage du conseil d’administration de l’Académie, un événement annuel de collecte de fonds soutenu par les grands partenaires de l’Académie, Bell Média et Cineplex. L’événement mettra à l’honneur les lauréat.e.s des Prix spéciaux 2024, dont Michael MacMillan, lauréat du Prix du leadership de cette année, qui se verra remettre son prix à cette occasion.

La liste complète des lauréat.e.s des prix Écrans canadiens 2024 peut être consultée ici .

