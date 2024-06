Il documentario Life at the Yellow River Delta vince ai Telly Awards

DONGYING, Cina, June 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 21 maggio 2024, in occasione della 45a edizione dei Telly Awards, l’edizione internazionale del documentario Life at the Yellow River Delta della Shandong Radio and Television Station ha ricevuto tre prestigiosi riconoscimenti, ossia il Vincitore d’oro nelle categorie Natura e fauna selvatica e Fotografia, e il Vincitore d’argento nella categoria Cortometraggio documentario. Tra gli 11 vincitori della categoria Natura e fauna selvatica e i due vincitori della categoria Fotografia, l’edizione internazionale di Life at the Yellow River Delta è l’unico titolo in rappresentanza della Cina, e raggiunge un traguardo significativo nella produzione documentaristica della provincia dello Shandong.



L’edizione internazionale del documentario Life at the Yellow River Delta è diretta da China International Communications Group e co-prodotta da Shandong Radio and Television Station, National Geographic Channel, Dongying Radio and Television Station e altri. Il documentario naturalistico ha per soggetto principale gli animali rari e racconta commoventi storie di coesistenza tra tutti gli esseri viventi sul delta del Fiume Giallo. Mostrando la bellezza naturale del delta del Fiume Giallo con immagini straordinarie e una prospettiva internazionale, il documentario ritrae le storie di sopravvivenza di animali protetti di primaria importanza, come la cicogna bianca orientale, e presenta una magnifica rassegna della coesistenza armoniosa tra uomo e natura nella regione del delta del Fiume Giallo. Attualmente, la seconda stagione di Life at the Yellow River Delta è in corso di produzione e, una volta completata, sarà distribuita sulle piattaforme principali del paese e all’estero.

Istituiti nel 1979, i Telly Awards sono i principali riconoscimenti dell’eccellenza video-televisiva su varie piattaforme, e hanno significativa rilevanza globale. La giuria è composta da oltre 200 esperti massimi provenienti da importanti enti televisivi, produttori e inserzionisti, e il concorso di quest’anno ha visto oltre 13.000 candidature da tutto il mondo, che lo rendono altamente competitivo.

Fonte: Shandong Radio and Television Station