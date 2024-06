Biognosys presenteert de revolutionaire P2-technologie voor het verrijken van plasma voor onbevooroordeelde, diepgaande plasmaproteomica tijdens de ASMS-conferentie 2024

De gepatenteerde P2-methode voor plasmaverrijking is gebaseerd op een nieuwe single-well, single-particle methode om baanbrekende prestaties te behalen voor onbevooroordeelde, diepgaande, op massaspectrometrie gebaseerde plasmaproteomica

P2 combineert nu uitmuntende kwantificering en een hogere verwerkingscapaciteit voor grootschalige cohortonderzoeken naar biomarkers of geneesmiddelen, en klinische, epidemiologische of populatiegebaseerde proteomicastudies

P2-plasmaverrijking is beschikbaar als CRO-service op het TrueDiscovery ® -platform van Biognosys, of als een interne methode voor eindgebruikers van hoogwaardige massaspectrometrie op basis van licenties

Met de optionele toegevoegde combinatie van de onbevoordeelde op diepgaande massaspectrometrie gebaseerde proteomicaworkflows van TrueDiscovery® met gerichte, op affiniteit gebaseerde proteomicapanels van Alamar NULISA met ultrahoge gevoeligheid, verschaft Biognosys nu de meest kwantitatieve en volledige toegang tot het menselijke plasmaproteoom

ZÜRICH, Zwitserland en NEWTON, Massachusetts, June 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, marktleider op het gebied van diensten, software en kits voor proteomica van de volgende generatie voor biowetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, kondigde vandaag de marktintroductie van de nieuwe, gepatenteerde P2-methode voor single-well en single-particle plasmaverrijking aan, met uitstekende prestaties en betrouwbare, superieure rendabiliteit. Op P2 gebaseerde plasmaproteomica kan worden toegepast in proteomicastudies bij mensen of dieren en ook in klinisch onderzoek.

Deze nieuwe P2-methode voor plasmaproteomica behaalde een proteoomdekking van 7000 eiwitten in een eerder gepubliceerde meetset van vijf kankerplasmastalen, en demonstreerde de hoogste reproduceerbaarheid, ongekende verrijking van eiwitten met een lage concentratie en ongeëvenaarde verwerkingscapaciteit op Bruker timsTOF® HT-massaspectrometers. De technische kenmerken en prestaties zullen worden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de American Society of Mass Spectrometry (ASMS) in Anaheim, Californië, op maandag 3 juni tijdens het Biognosys Breakfast Seminar, “Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services” , en op woensdag 5 juni tijdens de WP 084 -postersessie .

"Dankzij onze gepatenteerde P2-methode voor plasmaverrijking kan Biognosys de complexiteit en verwerkingscapaciteit van plasmaproteomica nu significant vergroten, in vergelijking met bestaande methodes", aldus Dr. Oliver Rinner, CEO en oprichter van Biognosys. "Het belangrijkste van deze verbetering is de uitzonderlijke reproduceerbaarheid, die cruciaal is voor kwantitatieve studies. Daarnaast bereiken we zo ook superieure rendabiliteit en een percentage vals-positieven van minder dan 1%, wat niet haalbaar is met dure, hoogcomplexe, op affiniteit gebaseerde methodes. Bovendien biedt ons optionele licentiemodel nu ook een nieuwe mogelijkheid voor eindgebruikers van geavanceerde massaspectrometrie om gebruik te maken van onze geavanceerde methodes en software voor intern gebruik."

Dr. Rohan Thakur, President van de LSMS-divisie van Bruker, stelt: "De vooruitstrevende P2-plasmamethode van Biognosys maakt nauwkeurige profilering van het plasmaproteoom mogelijk, wat diepgaande inzichten in eiwitexpressie oplevert, en op unieke wijze gebruik maakt van de bewezen degelijkheid van de timsTOF HT. Een indrukwekkende combinatie die resulteert in een superieure volledigheid van gegevens en eenvoud, twee factoren die erg belangrijk zijn in omvangrijke cohortstudies."

De P2-methode voor plasmaverrijking van Biognosys is gebaseerd op een gepatenteerde, single-well, single-particle workflow die geoptimaliseerde oppervlaktechemie combineert met een nieuw buffersysteem waarbij de labiele, zich rond het eiwitcorona in bloedplasma vormende deeltjes worden gestabiliseerd. P2 verrijkt laag-abundante eiwitten in de zachte coronalaag terwijl hoog-abudante plasma-eiwitten doeltreffend worden afgevoerd. Deze aanpak wordt uitgevoerd in een single-well formaat, in het voordeel van de verwerkingscapaciteit en kwantitatieve reproduceerbaarheid. P2 biedt zowel een uitzonderlijke nauwkeurigheid als een laag vals-positievenpercentage tegen een aanzienlijk lagere kostprijs per staal in vergelijking met op affiniteit gebaseerde hoogcomplexe proteomicasystemen. Bovendien kan met P2 een hogere gegevenskwaliteit worden bereikt in vergelijking met op affiniteit gebaseerde methodes, die onvermijdelijk worden beïnvloed door problemen met epitopische cross-talk.

De P2-methode realiseert de hoogste ooit gerapporteerde plasmaverrijking met een 10-voudige verrijkingsfactor vergeleken met onbehandeld plasma op een Bruker timsTOF® HT-platform met de 4D dia-PASEF-methode, en dataverwerking met Spectronaut 19. Deze nieuwste versie van Spectronaut werd uitvoerig getest en geoptimaliseerd voor de MS/MS-data van het timsTOF-platform. Dankzij het gebruik van kortdurende LC-gradiënten van 17 minuten op het Bruker timsTOF® HT-platform, voorziet de P2-methode in nieuwe diepgaande mogelijkheden voor middelgrote tot grote, en op populatie gebaseerde studies tegen gunstige tarieven.

De P2-methode voor plasmaverrijking zal beschikbaar worden gesteld als een service voor contractonderzoek via de faciliteiten van Biognosys in Schlieren, Zürich in Zwitserland en in Newton, Massachusetts in de Verenigde Staten, via het onbevooroordeelde TrueDiscovery-proteomicaplatform. Voor eindgebruikers van faciliteiten die over timsTOF HT- of andere hoogperformante platformen voor massaspectometrie beschikken, is de methode nu ook beschikbaar met een licentie voor intern gebruik.

Uit hoofde van een eerder aangekondigd strategisch partnerschap tussen Biognosys en Alamar Biosciences , zal Biognosys nu ook de optionele combinatie van op P2 gebaseerde massaspectrometrie met de gerichte, midplex NULISA proteomicapanels met ultrahoge gevoeligheid van Alamar aanbieden. Met deze geïntegreerde, aanvullende benadering wordt de meest kwantitatieve en complete toegang tot het plasmaproteoom mogelijk gemaakt door de combinatie van diepgaande, onbevooroordeelde DIA-MS-proteomica voor ontdekking met zeer specifieke en uiterst gevoelige mid- en high-plex Alamar NULISA-assays voor laag-abudante eiwitten waaronder cytokinen, chemokinen en belangrijke ziekte-eiwitbiomarkers uit plasma voor onderzoek naar ontstekingen en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.

Over TrueDiscovery®

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys biedt geïntegreerde proteomica-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt aangedreven door Hyper Reaction Monitoring (HRM)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. De studies kunnen worden uitgevoerd in een GCP-conforme omgeving. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga naar biognosys.com voor meer informatie.

