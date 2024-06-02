Biognosys 在 2024 年美國質譜學會（ASMS）年會上推出突破性的 P2 血漿富集技術，用於無偏差深度血漿蛋白質組學

這種 P2 血漿富集專有技術利用創新的單井、單顆粒型富集方法，令無偏差深度、基於質譜的血漿蛋白質組學得以提升效能，達到市場領先的水平

P2 現在可為大型隊列生物標記物或藥物發現研究以及臨床、流行病學或群體蛋白質組學研究提供出色的定量和更高的通量

P2 血漿富集技術現於 Biognosys 的 TrueDiscovery ® 平台作為合約研究組織（CRO）的服務而提供；或透過授權許可，讓高性能質譜最終用戶採用為企業內部方法

平台作為合約研究組織（CRO）的服務而提供；或透過授權許可，讓高性能質譜最終用戶採用為企業內部方法 憑藉 TrueDiscovery® 無偏差深度質譜蛋白質組學工作流程與 Alamar NULISA 基於親和力的靶向超靈敏蛋白質組學面板的自選附加組合，Biognosys 現在能夠以最高程度的定量方法和最完整的方式取得人類血漿蛋白質組

瑞士蘇黎世和麻省牛頓市, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys 是生命科學研究和藥物開發領域新一代蛋白質組學服務、軟件和試劑盒的領先企業，該公司於今天宣布推出創新的 P2 血漿富集專有技術（單井、單顆粒型富集），具有市場領先的性能和相宜的卓越經濟效益。 基於 P2 的血漿蛋白質組學可用於人類或動物模型蛋白質組學研究和臨床研究。

這種創新的 P2 血漿蛋白質組學方法在先前發表的五種癌症血漿樣本集中，成功實現了 7,000 種蛋白質的蛋白質組覆蓋，展示了最高的重現性，對低豐度蛋白質達到前所未有的富集度，以及在 Bruker timsTOF® HT 質譜儀上實現了無與倫比的通量。 相關技術特性與效能資料將於在加州阿納海姆舉行的美國質譜學會年會上公布，具體時間為 6 月 3 日（星期一）在 Biognosys 的 早餐研討會「利用 Biognosys 的新一代蛋白質組學服務加速藥物發現和開發」 期間，以及 6 月 5 日（星期三）在 WP 084 的 海報展示會 期間。

Biognosys 行政總裁兼創辦人Oliver Rinner 博士解釋說：「憑藉我們專有的 P2 血漿富集方法，Biognosys 現在可以顯著提升血漿蛋白質組學的深度和通量，超越現有方法所能達到的水平。 最重要的是，這項先進成果具有出色的重現性，對定量研究有關鍵的作用， 而且可帶來卓越的經濟效益，錯誤發現率僅低於 1%，相較於高通量的基於親和力的昂貴方法，兩者高下立見。 此外，我們還提供自選的許可模式，為高級蛋白質組學質譜最終用戶在企業內部採用我們的先進方法和軟件開闢了新途徑。」

Bruker LSMS 部門總裁 Rohan Thakur 博士表示：「通過 Biognosys 最先進的 P2 血漿方法，我們能夠嚴格分析血漿蛋白質組，提供有關蛋白質表現的深入見解，並以獨特方式利用 timsTOF HT 經過驗證的穩健性能。 這個強大的組合可提供卓越的完整數據且非常簡便，對於大型隊列研究具有重要價值。」

Biognosys 的 P2 血漿蛋白質組學富集方法基於專有的單井、單顆粒型工作流程，將優化的表面化學與新型緩衝系統互相結合，可穩定血漿中顆粒周圍形成的不穩定蛋白冠。 P2 可以富集軟冠層中低豐度的蛋白質，同時有效稀化高豐度的血漿蛋白。 該方法以單井形式實現，對通量和定量重現性有利。 P2 具有卓越的深度和較低的錯誤發現率，每個樣本的成本明顯低於基於親和力的高通量蛋白質組學系統。 此外，相較於基於親和力的方法，P2 可提供的資料質量較高，而前者不可避免地會遇到表位串擾問題。

P2 方法在 Bruker timsTOF® HT 平台上結合 4D dia-PASEF 方法和 Spectronaut 19 進行數據處理，實現了有史以來報道的最高血漿富集度，富集系數是未經處理的血漿的 10 倍。 最新版本的 Spectronaut 現已因應 timsTOF 平台 MS/MS 數據而獲得廣泛的培訓和優化。 由於在 Bruker timsTOF® HT 平台上使用了 17 分鐘短 LC 梯度，P2 方法為中大規模和人口健康發現研究開闢了新的可能性，經濟實惠且具有深度。

P2 血漿富集方法將作為合約研究服務，透過 TrueDiscovery 無偏差蛋白質組學平台，由 Biognosys 位於瑞士蘇黎世施利倫和美國麻省牛頓市的基地提供。 對於配備 timsTOF HT 或其他最高性能質譜平台的機構最終用​​戶，該方法現在亦可透過自選的許可方式，作為公司內部方法使用。

根據先前宣布 Biognosys 和 Alamar Biosciences 的策略合作夥伴關係 ，Biognosys 現在還會提供基於 P2 的質譜血漿蛋白質組學與 Alamar 的靶向中通量超靈敏 NULISA 蛋白質組學面板的自選組合。 這種整合互補的方法，透過結合深度無偏差的 DIA-MS 發現蛋白質組學和高度特異性及超靈敏的中、高通量 Alamar NULISA 檢測（針對血漿中的細胞因子、趨化因子和重要疾病蛋白質生物標記物等低豐度蛋白，進行中樞神經系統發炎疾病的研究），以最高程度的定量方法和最完整的方式取得血漿蛋白質組。

關於 TrueDiscovery®

Biognosys TrueDiscovery 平台提供涵蓋整個藥物開發流程的整合式蛋白質組學解決方案。

TrueDiscovery 配備超反應監測（HRM）質譜技術，這是一種基於數據獨立採集（DIA）的蛋白質定量先進技術，由 Biognosys 共同發明並獲得專利。

TrueDiscovery 是唯一一個適用於搜尋完整蛋白質組的平台，以量化數千種最相關蛋白質（包括無限數量的蛋白質形式）。 透過該平台，研究人員能夠對組織和生物流體蛋白質組進行最深入的無偏差分析，而且在大規模項目中具有無與倫比的特異性。 生成的數據具有高度重現性，並且易於轉移到臨床檢測中。 研究可以在符合良好臨床實踐（GCP）要求的環境中進行。 如需了解更多資訊，請瀏覽 truediscovery.bio 。

關於 Biognosys

Biognosys 相信深入的蛋白質組見解是開創性發現的關鍵，可以改變科學，造福人類。 憑藉我們多功能的下一代蛋白質組學解決方案組合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服務平台，以及我們的旗艦軟件 Spectronaut® 和 PQ500™ 套件，我們使蛋白質組變得可操作，以賦予研究、藥物開發和臨床決策更大的能力。 我們的解決方案為所有生物物種和樣本類型提供了蛋白質表達、功能和結構的多維視圖。 我們獨特的、享有專利的技術利用高解像度質譜來量化數千個蛋白質，具有行業領先的精度、深度和通量。 通過與 Bruker（納斯達克代碼：BRKR）的戰略合作夥伴關係，我們使蛋白質組學在全球范圍內可用。 有關更多信息，請訪問 biognosys.com 。

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