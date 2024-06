Le congrès de l’EAACI débute à Valence, en Espagne

VALENCE, Espagne, 02 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le congrès international de l’EAACI a débuté sous le slogan « Révolutionner les soins prodigués aux patients grâce au pouvoir de la science des données ». Au cours des quatre prochains jours, des experts évoqueront les dernières avancées dans ce domaine à fort impact. Les allergies, qui constituent un problème de santé publique d’envergure, englobent une variété d’affections.

L’allergie médicamenteuse est un effet indésirable majeur susceptible d’avoir des conséquences graves. « Les antibiotiques, en particulier la pénicilline et ses dérivés, sont les médicaments qui provoquent le plus fréquemment des réactions allergiques », explique Maria Jose Torres, secrétaire générale de l’EAACI. « Les AINS, les produits de contraste radiologiques et les agents chimiothérapeutiques sont également responsables d’une part importante de réactions », précise-t-elle.

L’asthme, en particulier lorsqu’il est associé à l’obésité, a un impact considérable sur la qualité de vie s’il n’est pas correctement pris en charge. « Ces deux problèmes de santé prévalents affectent considérablement la qualité de vie des individus », souligne André Moreira, coprésident du programme scientifique du congrès.

Les progrès réalisés dans le traitement des allergies constituent un autre thème majeur. Comme l’explique Stefano Del Giacco, président de l’EAACI : « dans le domaine de la médecine personnalisée, l’identification de variantes génétiques associées à une plus grande sensibilité aux allergies et l’utilisation de biomarqueurs spécifiques ont amélioré la prise en charge de certains types d’allergies, permettant le développement de traitements plus personnalisés ».

« Nous obtenons d’excellents résultats dans l’application de l’immunothérapie à la rhinite allergique et à l’asthme », déclare Mübeccel Akdis, coprésident du programme scientifique du congrès. « Il en va de même pour les allergies alimentaires, avec un traitement administré par voie orale ou la personnalisation des vaccins en fonction du profil immunologique du patient. »

Le Big Data en allergologie « permet de recueillir et d’analyser de grandes quantités de données cliniques, génétiques et environnementales, utilisées pour identifier les facteurs de risque et les schémas d’allergie », déclare Mohamed Shamji, vice-président du congrès de l’EAACI. L’IA permet d’améliorer le diagnostic des allergies grâce à une analyse avancée des données cliniques et joue un rôle crucial dans le développement de nouveaux traitements en identifiant des cibles thérapeutiques et en optimisant les molécules. « Nous vivons une période de progrès importants et prometteurs, mais qui n'est pas exempte de défis », conclut M. Shamji.

