EAACI (유럽 알레르기 및 임상 면역학회) 학술대회 스페인 발렌시아에서 본격 개막

주요 주제로 정밀 의학, 면역 치료 및 인공 지능(AI) 등이 논의될 예정