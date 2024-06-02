欧洲过敏及临床免疫学会大会（EAACI Congress）在西班牙巴伦西亚开幕

西班牙巴伦西亚, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲过敏及临床免疫学会国际大会（EAACI International Congress）揭开帷幕，提出“利用数据科学力量，彻底改变病患护理现状”口号。 在接下来四天里，专家们将讨论这个影响深远的领域的最新进展。 过敏是重要的公共卫生问题，涉及多种情况。

药物过敏是一种主要的不良反应，可能会产生严重后果。 EAACI 秘书长 Maria Jose Torres 说：“抗生素是最常引起过敏反应的药物，特别是青霉素及其衍生物。” 她继续详细介绍：“非类固醇抗炎药、放射造影剂和化疗药物也是引起大量过敏反应的常见诱因。”

哮喘特别是与肥胖症并发时，如果病情无法得到适当治疗控制，会对生活品质产生相当大的影响。 大会科学项目联合主席 André Moreira 强调：“这两种常见疾病会严重影响人们的生活品质。”

另一个重要主题是过敏治疗的进展。 正如 EAACI 主席 Stefano Del Giacco 所解释：“在精准医学领域，识别导致过敏易感性增加的基因变异，并使用特定的生物标志物，已经改善了某些类型过敏的治疗，有助于我们开发出更个性化的疗法。”

大会科学项目联合主席 Mübeccel Akdis 表示：“我们在应用免疫疗法治疗过敏性鼻炎和哮喘方面取得了卓越的成果。 这也适用于食物过敏，可根据患者的免疫学个人资料，采用口服疗法或进行个性化疫苗接种。”

EAACI 大会副主席 Mohamed Shamji 指出，过敏学的大数据“有助于收集和分析有关临床、遗传和环境的大量数据，用于识别风险因素和过敏模式”。 通过人工智能对临床数据的高级分析，我们可以提升过敏诊断的水平；同时，这种技术可识别治疗标靶和优化分子，在开发新疗法方面发挥重要作用。 Shamji 总结说：“我们正处于一个进展不俗、充满希望的时代，但也面临挑战。”

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