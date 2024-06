Biognosys, ASMS 2024 연례 컨퍼런스에서 Spectronaut 19 출시 및 연구 플랫폼 진척 현황 공개

Spectronaut ® 19는 개체 식별, 후보물질 발견, 대규모 분석을 위한 확장성, 새로운 워크플로우 지원 측면에서 크게 개선된 기능을 제공

19는 개체 식별, 후보물질 발견, 대규모 분석을 위한 확장성, 새로운 워크플로우 지원 측면에서 크게 개선된 기능을 제공 신종TrueDiscovery ® P2 플라즈마 농축 방법은 비편향 심층 플라즈마 프로테오믹스를 위해 시장 선도적 성능과 뛰어난 경제성을 제공

P2 플라즈마 농축 방법은 비편향 심층 플라즈마 프로테오믹스를 위해 시장 선도적 성능과 뛰어난 경제성을 제공 새로운 TrueTarget ® 고처리량 LiP-MS 워크플로는 향상된 표적 식별 기능으로 대규모 약물 표적 디콘볼루션 스크리닝이 가능

고처리량 LiP-MS 워크플로는 향상된 표적 식별 기능으로 대규모 약물 표적 디콘볼루션 스크리닝이 가능 DigitalProteome™ 데이터베이스 및 Proteoverse™ 데이터 탐색 도구는 바이오제약 연구를 위한 바이오 인사이트를 얻는 데 유용

취리히, 스위스 & 뉴턴, 매사추세츠, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 질량 분석 기반 프로테오믹스 솔루션의 선도적 발명 및 개발업체인 Biognosys는 6월 2일부터 6월 6일까지 캘리포니아 애너하임에서 열리는 American Society for Mass Spectrometry (ASMS) 연례 컨퍼런스에 참가해 Spectronaut 19를 출시하고 독점 프로테오믹스 연구 소프트웨어, 서비스 및 데이터 인사이트 솔루션에서 이루어진 주요 과학 및 기술 분야의 진척 상황에 대해 소개할 예정이라고 발표했다.

Biognosys는 2개의 조찬 세미나, 4개의 구두 발표, 11개의 포스터 발표를 진행할 예정이다. 과학 전문가 팀은 부스 #314에 상주하며 방문객들을 맞게 된다. Biognosys는 전략적 파트너인 Bruker의 활동에도 참여한다. 6월 2일(일요일)에 열리는 Bruker의 eXceed Symposia, 'Multiomics solutions for the post-genomic era' 행사에서, 그리고 6월 2일(일요일)부터 5일(수요일)까지 운영하는 Hospitality Suite를 이용해 프로테오믹스 솔루션의 포괄적인 에코시스템을 선보일 예정이다.

Spectronaut® 19: AI의 파워를 발휘하여 심층적이고 빠르며 확장 가능한 DIA 분석 가능

Biognosys의 Chief Technology Officer (최고 기술 책임자)인 Lukas Reiter 박사는 " Spectronaut 19 버전은 역대 가장 풍부한 기능을 갖추었지만 가장 눈에 띄는 것은 정량화 기능의 개선이다. 우리는 정량화를 더 잘 이해하기 위해 많은 투자를 했고, 그 결과 분명한 성과를 거두었다. 기술적인 측면에서는 발전된 AI 모델이 올해 출시에 지대한 영향을 미쳤다."고 소개했다.

예나 대학 병원(UKJ) 의학부의 주니어 교수인 Florian Meier-Rosar는 "Spectronaut는 우리 DIA 프로젝트와 완벽하게 궁합이 맞는다. directDIA 워크플로는 사용 편의성과 신뢰할 수 있는 정량화를 결합하여 단백질 풍부도와 번역 후 변형(post-translational modifications )을 대규모 단위로 연구할 때 우리 니즈를 충족한다."라고 말했다.

예일 대학 의과대학 약리학과의 Yansheng Liu 박사는 "Spectronaut는 고성능과 사용자 친화적인 인터페이스때문에 우리가 가장 선호하는 DIA 분석 소프트웨어다. 복잡하고 다중화된 DIA 데이터 세트 분석을 쉽고도 신뢰할 수 있게 만든다."라고 제품을 칭찬했다.

6월 4일 화요일에 열리는 Biognosys의 조찬 세미나 'Spectronaut 19: 데이터 분석의 새로운 가능성 (Spectronaut 19: Unlock your data’s true story)'는 이 소프트웨어 출시 발표에 모두 할애되며 위스콘신 대학교 매디슨 캠퍼스의 Josh Coon 교수가 '싱글샷 DIA 프로테옴 분석: 정량적 프로테오믹스의 새로운 표준 (Single-Shot DIA Proteome Analysis: The New Gold Standard for Quantitative Proteomics)'이라는 제목으로, 그리고 예나 대학 병원의 Denys Oliinyk은 "데이터 독립 수집과 µPhos를 이용한 고차원 포스포프로테오믹스를 향하여 (Towards High-dimensional Phosphoproteomics with Data-independent Acquisition and µPhos)"라는 제목으로 발표를 진행한다. 또한 Biognosys는 3건의 구두 발표와 3건의 포스터 발표를 통해 Spectronaut의 최근 개선 사항을 소개할 예정이다.

TrueDiscovery®: 비편향 심층 플라즈마 프로테오믹스를 위한 획기적인 P2 플라즈마 농축 기술을 통해 개선

Biognosys는 시장을 선도하는 성능과 뛰어난 경제성을 갖춘 싱글 웰(single-well), 싱글 입자 유형 기반 농축을 위한 새로운 독점 P2 플라즈마 농축 방법을 출시한다. 이 방법은 대규모 코호트 바이오마커 또는 신약 개발 연구, 임상, 역학 또는 집단 프로테오믹스 연구에 탁월한 정량화 및 높은 처리량을 제공한다. P2 플라즈마 농축 워크플로는 Biognosys의 TrueDiscovery® 플랫폼을 통해 CRO 서비스로 제공되거나 라이선싱을 통해 고성능 질량 분석 최종 사용자를 위한 인하우스 방식으로 제공된다.

기술적 특징과 성능 데이터는 6월 5일 수요일 WP 084 포스터 세션과 6월 3일 월요일 Biognosys의 조찬 세미나 ‘Biognosys의 차세대 프로테오믹스 서비스를 통한 신약 발견 및 개발 가속화(Accelerating Drug Discovery and Development with Biognosys’ Next-Generation Proteomics Services)’에서 발표될 예정이다. 이 세미나에서는 Kymera Therapeutics의 Eric Kuhn이 ‘표적 단백질 분해 약물 발견 및 개발을 위한 질량 분석 기반 접근법(Mass Spectrometry-Based Approaches to Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development)’이라는 제목으로, 그리고 Biogen의 Alan Shomo가 ‘임상 연구를 지원하기 위한 정량적 CSF LRRK2 분석법 개발(Development of a Quantitative CSF LRRK2 Assay to Support Clinical Studies)’라는 제목하에 발표할 예정이다.

TrueTarget®: 대규모 약물 표적 디콘볼루션 스크리닝을 위한 고처리량 워크플로 소개

신약 개발의 중요한 과제는 임상시험에서 후보 약물의 높은 실패율을 해결하는 것이다. 약물 표적과 잠재적인 비표적물을 효율적으로 식별하는 것이 매우 중요하다. 제한된 단백질 분해 질량 분석법(LiP-MS)을 기반으로 하는 Biognosys의 TrueTarget® 플랫폼은 비편향 약물 표적 식별을 위한 강력한 도구로, 계약 연구 서비스로 또 라이선스 옵션으로 모두 사용할 수 있다. 대규모 스크리닝에 쉽게 사용할 수 있도록 Biognosys는 높은 재현성과 정량적 정밀도로 향상된 표적 식별과 측정 시간을 단축하는 자동화된 고처리량 약물 표적 디콘볼루션을 위한 혁신적인 LiP-MS-HT 프로토콜을 개발했다. Biognosys는 6월 6일(목) ThOH Oral Session에서 새로운 LiP-MS-HT 워크플로를 발표할 예정이다.

DigitalProteome™ 및 Proteoverse™: 데이터를 바이오제약 연구를 위한 바이오 인사이트로 전환

Biognosys의 새로운 데이터 인사이트 솔루션인 DigitalProteome™은 단백질 발현에 대한 귀중한 인사이트를 제공하고 생체 내 바이오마커 발견 및 신약 개발 연구를 크게 향상시킨다. 이 데이터베이스에는 인간, 생쥐, 랫츠의 22개 건강한 조직에서 추출한 프로테옴 프로파일이 포함되어 있으며 기성 라이브러리로 쉽게 이용할 수 있다. DigitalProteome™ 데이터베이스의 주요 특징은 6월 5일 수요일, WP 070 포스터 세션에서 발표될 예정이다. 이 자원은 라이선스를 통해 바이오제약 연구에 이용할 수 있다.

Biognosys 연구 서비스 플랫폼에서 생성되는 방대한 양의 질량 분석 데이터에 대한 더욱 쉬운 접근과 활용을 위해 고객들은 신종 Proteoverse™ 플랫폼을 이용할 수 있다. 이 플랫폼에서 고객들은 데이터 시각화 및 탐색을 통해 귀중한 바이오 인사이트를 신속하게 얻고, 수천 개의 단백질 중에서 주요 분석 물질을 식별할 수 있을 뿐 아니라, 펩타이드 수준의 구조를 탐구하고 그들의 생물학적 관련성을 조사할 수 있다. 이 도구는 6월 6일 목요일 ThP 119 포스터 세션에서 발표될 예정이다. 이 도구는 초기에는 Biognosys의 TrueDiscovery® 연구 프로젝트와 함께 무료 서비스로 제공된다.

Biognosys의 ASMS 참가에 대한 전체 개요는 https://biognosys.com/asms2024 에서 확인할 수 있다. 포스터는 6월 7일(금)까지 다운로드할 수 있다.

Spectronaut® 소개

Spectronaut는 데이터 독립 수집(DIA) 질량 분석(MS) 기반 프로테오믹스를 위한 Biognosys의 플래그십 데이터 분석 소프트웨어다. 이 소프트웨어는 고급 검색 및 인공지능(AI) 알고리즘을 사용하여 데이터를 생명과학 연구를 위한 실행 가능한 인사이트로 변환한다. Spectronaut는 한 번의 실험으로 수천 개의 단백질을 재현 가능하고 정확하게 정량화할 수 있으며 모든 주요 생물 종과 샘플 유형에 걸쳐 단백질 발현, 기능 및 구조에 대한 다차원적 인사이트를 제공한다. 자세한 내용은 spectronaut.com에서 찾아볼 수 있다.

TrueDiscovery® 소개

Biognosys TrueDiscovery 플랫폼은 전체 신약 개발 파이프라인에 걸쳐 통합 프로테오믹스 솔루션을 제공한다.

TrueDiscovery는 Biognosys가 공동 발명하고 특허를 획득한 고급 데이터 독립 수집(DIA) 기반 단백질 정량화 기술인 Hyper Reaction Monitoring (HRM) 질량 분석법을 기반으로 한다.

TrueDiscovery는 전체 프로테옴을 검색하여 무제한의 프로테오폼 (proteoforms)을 포함하여 가장 관련성이 높은 수천 개의 단백질을 정량화할 수 있는 유일한 플랫폼이다. 이 플랫폼은 탁월한 특이성으로 조직 및 생체유체 프로테옴의 대규모 비편향 프로파일링을 가능하게 한다. 생성된 데이터는 재현성이 뛰어나며 임상 분석으로 쉽게 이전이 가능하다. 연구는 GCP(Good Clinical Practice) 규정 준수 환경에서 수행된다. 자세한 내용은 truediscovery.bio 에서 참조 가능하다.

TrueTarget® 소개

Biognosys TrueTarget 프로테오믹스 플랫폼은 초기 신약 발굴에서 가장 시급한 과제를 해결하기 위해 고유하게 설계되었다. 즉, 표적(on-target) 및 비표적(off-target)을 식별하여 약물 개발 파이프라인 전반에 걸쳐 속도를 높이고 위험을 줄인다.

TrueTarget은 Biognosys 가 공동 개발한 특허 받은 독점적 케모프로테오믹스 (chemoproteomics)기술인 제한적 단백질 분해 질량 분석법 (LiP-MS)으로 구동된다. TrueTarget™은 펩타이드 수준의 분해능으로 전체 프로테옴의 구조적 변화를 탐지하는 유일한 도구로 화합물 결합 및 표적 식별에 대한 고유한 인사이트를 제공한다.

이 플랫폼을 통해 작용 메커니즘을 규명하고 예상치 못한 독성을 밝혀내는 것이 가능하다. 자세한 내용은 truetarget.bio에서 확인할 수 있다.

Biognosys 소개

바이오노시스는 단백질체(proteome)에 관한 심도 있는 통찰이 더 나은 삶을 위해 과학을 혁신하는 획기적인 발견의 열쇠를 쥐고 있다고 믿는다. TrueDiscovery®, TrueTarget®, TrueSignature® 연구 서비스 플랫폼, 플래그십 소프트웨어 Spectronaut®, PQ500™ 키트 등 다양한 차세대 프로테오믹스 솔루션 포트폴리오를 통해 연구, 신약 개발, 임상 의사 결정에 도움이 되는 프로테옴을 실행 가능하게 만들고 있다. 당사의 솔루션은 모든 생물 종과 샘플 유형에서 단백질 발현, 기능 및 구조에 대한 다차원적 시각을 제공한다. 당사의 고유한 특허 기술은 고해상도 질량 분석법을 활용하여 업계 최고의 정밀도, 깊이, 처리량으로 수천 개의 단백질을 정량화한다. Bruker(나스닥: BRKR)와의 전략적 파트너십을 통해 전 세계에서 프로테오믹스 이용이 가능하다. 자세한 내용은 biognosys.com에서 확인이 가능하다.

이 발표에 첨부된 사진은 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/940b0780-73b6-4c45-84f0-3541e3539ee7 에서 볼 수 있다.

영문 보도자료는 공식적이고 인증된 버전이다. 번역은 이해를 돕기 위해 제공되며, 항상 원본 텍스트와 비교해야 한다. 원본 텍스트만이 법적으로 유효하다.

연락처