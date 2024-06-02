Biognosys 於 2024 年美國質譜學會 (ASMS) 年會上推出 Spectronaut 19，展示其研究平台的最新進展

Spectronaut ® 19 在識別、候選物發現、大規模分析的擴展能力以及對新工作流程的支援方面有重大改進

19 在識別、候選物發現、大規模分析的擴展能力以及對新工作流程的支援方面有重大改進 全新的 TrueDiscovery ® P2 血漿富集方法提供了領先市場的性能和卓越的經濟效益，實現了無偏差的深層血漿蛋白質組學研究

P2 血漿富集方法提供了領先市場的性能和卓越的經濟效益，實現了無偏差的深層血漿蛋白質組學研究 TrueTarget ® 的全新高通量有限蛋白水解質譜法 (LiP-MS) 工作流程能夠大規模進行藥物靶標解析篩選，具有更佳的靶標識別能力

的全新高通量有限蛋白水解質譜法 (LiP-MS) 工作流程能夠大規模進行藥物靶標解析篩選，具有更佳的靶標識別能力 DigitalProteome™ 資料庫和 Proteoverse™ 數據瀏覽工具有助於為生物醫藥研究取得生物學洞見

瑞士蘇黎世和馬薩諸塞州牛頓, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys 是一家領先的質譜蛋白質組學解決方案的發明者和開發商，宣佈將出席於 6 月 2 日至 6 月 6 日在加利福尼亞州安納海姆舉行的美國質譜學會 (ASMS) 年會，屆時 Biognosys 將推出 Spectronaut 19，並展示其專有蛋白質組學研究軟件、服務和數據洞見解決方案的重大科學與技術進展。

Biognosys 在會上的活動包括兩場早餐研討會、四場口頭報告和十一張海報展示。 此外，他們的科學專家團隊也將出現在 314 號展位。 Biognosys 還將參與其戰略合作伙伴 Bruker 的活動，在 Bruker 的 eXceed 研討會「後基因組時代的多組學解決方案」（6 月 2 日星期日）和招待套房（6 月 2 日星期日至 6 月 5 日星期三）上展示全面的蛋白質組學解決方案生態系統。

Spectronaut® 19：釋放人工智能的力量，實現深度、快速和可擴展的數據獨立採集 (DIA) 分析

Biognosys 面向 DIA 分析的旗艦軟件最新版本在肽和蛋白質水平鑑定方面有了顯著改進，提高了候選物發現率的深度，增強了大規模分析和企業使用的可擴展性，並擴大了對新型工作流程的支援。

Biognosys 首席技術官 Lukas Reiter 博士表示：「雖然這是我們有史以來功能最豐富的版本之一，但 Spectronaut 19 在定量方面的改進最為突出。 我們投入了大量精力來更好地理解定量，且顯然已見成效。 在技術方面，人工智能模型的改進對今年的發佈版本產生了重大影響。」

耶拿大學附屬醫院 (UKJ) 醫學院的助理教授 Florian Meier-Rosar 博士表示：「Spectronaut 與我們的 DIA 項目非常契合， 其 directDIA 工作流程結合了易用性和可靠定量，這正符合我們大規模研究蛋白質豐度和轉譯後修飾的需要。」

耶魯大學醫學院藥理系副教授 Yansheng Liu 博士指出：「由於其高性能和方便用戶的界面，使我們能夠輕鬆可靠地分析複雜的多重 DIA 數據集，因此 Spectronaut 是我們首選的 DIA 分析軟件。”

Biognosys 將於 6 月 4 日星期二舉行的早餐研討會「Spectronaut 19：揭開數據的真實面紗」上專門介紹此版本，並邀請威斯康星大學麥迪遜分校的 Josh Coon 教授和耶拿大學附屬醫院的 Denys Oliinyk 分別發表題為「單次 DIA 蛋白質組分析：定量蛋白質組學的新黃金標準」和「利用獨立數據採集和 µPhos 實現高維磷蛋白組學」的演講。 此外，Biognosys 還將展示 3 個口頭報告和 3 篇海報 ，重點介紹 Spectronaut 的最新進展。

TrueDiscovery®：現已採用突破性 P2 血漿富集技術，實現無偏差的深層血漿蛋白質組學研究

Biognosys 推出了一種全新的專有 P2 血漿富集方法，可實現單孔、單粒子類型富集，具有領先市場的性能和卓越的經濟效益。 該方法提供了出色的定量能力和更高的通量，適用於大規模人群生物標誌物或藥物發現研究，以及臨床、流行病學或人群蛋白質組學研究。 P2 血漿富集工作流程將透過 Biognosys 的 TrueDiscovery® 平台，以合同研究組織 (CRO) 服務形式提供，或通過授權而給予高性能質譜終端用戶內部使用。

該技術特性和性能數據將於 WP 084 海報會議（6 月 5 日星期三）和「Biognosys 下一代蛋白質組學服務加速藥物發現和開發」早餐研討會（6 月 3 日星期一）上展示。 該研討會還邀請了 Kymera Therapeutics 的 Eric Kuhn 就「質譜方法在針對性蛋白降解藥物發現和開發中的應用」和 Biogen 的 Alan Shomo 就「開發定量 CSF LRRK2 檢測支持臨床研究」發表主題演講。

TrueTarget®：推出用於大規模藥物靶標解析篩選的高通量工作流程

藥物開發的一個關鍵挑戰是候選藥物在臨床試驗中的高失敗率。 高效識別藥物靶點和潛在的非靶點至關重要。 Biognosys 的 TrueTarget® 平台採用有限蛋白水解質譜法 (LiP-MS)，這是一種強大的無偏差藥物靶標鑑定工具，可提供合同研究服務和授權使用。 為了實現大規模篩選，Biognosys 開發了一種創新的 LiP-MS-HT 自動化高通量藥物靶標解析規程，在保持高重複性和定量精度的同時，實現了更佳的靶標識別效果和較短的測量時間。 Biognosys 將於 6 月 6 日星期四的 ThOH 口頭報告中介紹全新的 LiP-MS-HT 工作流程。

DigitalProteome™ 和 Proteoverse™：為生物醫藥研究將數據轉化為生物學見解

Biognosys 的新型數據洞察解決方案 DigitalProteome™ 可提供有關蛋白表達的寶貴見解，顯著提升體內生物標記物發現和藥物開發研究工作。 該資料庫包含來自人類、小鼠和大鼠的 22 種健康組織的蛋白組譜，可作為現成庫使用。 DigitalProteome™ 資料庫的關鍵特性將於 6 月 5 日星期三的 WP 070 海報會議上展示。 該資源可透過許可的方式供生物醫藥研究使用。

為了使 Biognosys 研究服務平台產生的豐富質譜數據更加易於訪問和操作，客戶可以訪問新的 Proteoverse™ 平台進行數據可視化和探索，從而快速獲取有價值的生物學見解，並從成千上萬種蛋白質中識別關鍵分析物，探索肽級結構，並檢查其生物學意義。 該工具將於 6 月 6 日星期四的 ThP 119 海報會議中展示。 該工具最初將作為免費服務與 Biognosys 的 TrueDiscovery® 研究項目一同提供。

請造訪 https://biognosys.com/asms2024 獲取 Biognosys 在 ASMS 大會上的完整概覽。 海報可於 6 月 7 日星期五下載。

關於 Spectronaut®

Spectronaut 是 Biognosys 的旗艦數據分析軟件，用於數據獨立採集 (DIA) 質譜的蛋白質組學研究。

該軟件採用先進的搜索和人工智能 (AI) 算法，將數據轉化為可操作的生命科學研究洞見。 Spectronaut 能夠在單次實驗中對數千種蛋白質進行可重複、精確的定量，並提供蛋白質表達、功能和結構在所有主要生物物種和樣本類型中的多維度洞見。 如欲了解更多資訊，請造訪 spectronaut.com。

關於 TrueDiscovery®

Biognosys TrueDiscovery 平台提供涵蓋整個藥物開發流程的綜合蛋白質組學解決方案。

TrueDiscovery 的技術基礎是超反應監測 (HRM) 質譜，這是一種由 Biognosys 聯合發明並持有專利的先進數據獨立採集 (DIA) 蛋白質定量技術。

TrueDiscovery 是唯一一個可搜索完整蛋白質組的平台，用於定量數千種最相關蛋白質（包括無限數量的蛋白質形式）。 TrueDiscovery 可以大規模無與倫比的特異性對組織和生物流體蛋白質組進行最深入的無偏見分析。 所產生的數據高度可重複，並且易於轉移至臨床分析。 研究可在符合《良好藥品臨床試驗規範》(GCP) 的環境中進行。 如欲了解更多資訊，請造訪 truediscovery.bio。

關於 TrueTarget®

Biognosys TrueTarget 蛋白質組學平台以獨特的方式解決了早期藥物發現中最緊迫的挑戰，透過識別靶標蛋白和非靶標蛋白來加速整個工作流程中的藥物開發並降低其風險。

TrueTarget 採用有限蛋白水解質譜法 (LiP-MS)，這是由 Biognosys 共同開發的專有專利化學蛋白質組學技術。 TrueTarget™ 是唯一一種可以在肽級解像度上探測整個蛋白質組結構變化的工具，提供獨特的化合物結合和靶標鑑定見解。

該平台可用於闡明作用機制並揭示意料之外的毒性。 如欲了解更多資訊，請造訪 truetarget.bio。

關於 Biognosys

Biognosys 堅信對蛋白質組的深入了解是實現突破性發現的關鍵，而突破性發現又能改變科學，改善人們的生活。 憑藉我們多樣化的下一代蛋白質組學解決方案組合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服務平台，旗艦軟件 Spectronaut®，以及 PQ500™ 試劑盒，我們使蛋白質組可付諸實踐，從而為研究、藥物開發和臨床決策提供支援。 我們的解決方案為所有生物物種和樣本類型中的蛋白質表達、功能和結構提供了多維度視角。我們獨特的專利技術利用高分辨質譜，以業界領先的精度、深度和通量定量數千種蛋白質。 憑藉與 Bruker (Nasdaq: BRKR) 的戰略合作伙伴關係，我們在全球範圍內開展蛋白質組學研究。 如欲了解更多資訊，請造訪 biognosys.com。

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