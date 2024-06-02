Duck Creek Technologies 委任 Christian Erickson 擔任總經理，致力鞏固亞太區業務

悉尼, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 宣布委任 Christian Erickson 為亞太區 (APAC) 總經理。Erickson 將負責區內的新投資階段，進一步鞏固與現有客戶和合作夥伴的深厚關係。



Erickson 是成就卓著的企業軟件和專業服務領袖，從業逾 25 年，經驗豐富，為 Duck Creek 帶來豐富的專業知識，其業務經驗涵蓋多個地區，包括亞太地區、英國和北美。Erickson 加入 Duck Creek 之前任職於 Versent，曾在 Versent 擔任 Growth 的總經理，與澳洲頂尖的公私營公司合作，整合雲端、數碼、數據和安全能力，實現卓越的業務成果。

在加入 Versent 前，Erickson 曾在 Cognizant 擔任銀行、金融服務和保險 (BFSI) 團隊的領導職位，並曾是 Accenture 金融服務領導團隊的一員。他曾與澳洲及海外的主要保險公司和金融機構合作，有份提升營運效率並推動重大數碼轉型。Erickson 的事業生涯始於 Andersen Consulting 和 Ernst & Young，之後轉戰私人企業，在保險公司擔任管理和領導職位，包括 Aon、ING、Tenix 和 Reinsurance Group of America (RGA)。

憑著新客戶合作夥伴關係的推動，加上推出 Duck Creek Reinsurance、Duck Creek Clarity 和 Duck Creek Payments 等新產品，完善了全套解決方案，令 Duck Creek 近期在亞太地區取得了快速增長。基於全面的跨地區軟件服務背景，Erickson 擁有豐富經驗，對管理資源、人才和技能重大投資非常重要，確保 Duck Creek 能夠繼續履行對現有客戶的承諾，同時具備為新客戶提供無縫解決方案、服務和體驗的能力。

Duck Creek 營收總監 Rohit Bedi 表示：「鑑於我們的增長和營運能力，Duck Creek 日益被認為是財產與意外險及一般保險客戶值得信賴的領先品牌。Christian 的領導才能和以客戶為先的心態，加上對保險行業的深刻理解，使他成為引領 Duck Creek 在亞太地區作出投資的理想人選。Christian 的領導才能對於為亞太區客戶創造價值和延續我們的增長至關重要。」

Erickson 對加入 Duck Creek 表示充滿熱忱：「我很期待能加入 Duck Creek，並將利用自己在一般保險、財產與意外險、再保險和經紀領域的國際經驗，幫助我們在區內的客戶和合作夥伴。Duck Creek 對客戶的奉獻精神和改造保險行業的決心令人刮目相看。我期待與 Duck Creek 的才俊團隊及我們的生態系統合作夥伴合作，為亞太地區的保險公司帶來成功的業務成果。」

Erickson 擁有 Macquarie Graduate School of Management 的工商管理碩士及管理學碩士、金融與財務管理學位，現居澳洲悉尼。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商。我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可單獨使用，也可作為全套解決方案，瀏覽 Duck Creek OnDemand 獲取方案。了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com