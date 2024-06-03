GBCI 报告：中国大陆位列亚太区营商环境最复杂的司法管辖区之一。 香港特别行政区依然是亚太区投资复杂度最低的地区

伦敦, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合规和行政服务提供商 TMF Group 今天发布第 11 版全球商业复杂性指数 (GBCI)。 该年度报告对全球 79 个司法管辖区进行分析，并提供关于全球营商环境的关键数据。



在今年的全球商业复杂性指数中，中国大陆排名第 11 位，位列亚太地区营商环境最复杂的司法管辖区之一，较 2023 年的第 15 位有所上升。 紧随其后的是哈萨克斯坦（第 10 位）、印度尼西亚（第 16 位）和韩国（第 19 位）。 本年度的研究发现，中国大陆营商环境复杂度上升的主要驱动因素是会计电子发票本地化，这导致管理和数字存档方面的新要求。

印度尼西亚营商环境复杂度下降源于市场准入方面的简化，如降低公司注册资本要求、降低遣散费以及推出黄金签证计划。

与此同时，香港特别行政区在今年的 GBCI 排名中有所下降，从 2023 年和 2022 年的第 74 位下降至 2024 年的第 76 位，在该研究中位列亚太地区营商环境复杂度最低的司法管辖区，继续保持亚洲关键枢纽的地位。 尽管该地区的银行运作方式可能会增加企业设立的复杂性，但其低税率和简明的税收体系仍然具有吸引力。 该地区还实施了人工智能和外包措施来应对高薪资带来的挑战。

在亚太地区的其他国家，马来西亚实施的电子发票系统，有助于简化财务流程、降低成本并提升透明度。 越南也在积极推进在线报税等数字化措施，帮助企业节省时间和成本。

然而，在菲律宾，由于新法律法规在标准化方面的不足，初创企业在获得营业执照和注册方面仍面临延误。 同样，在泰国，外国投资者仍面临严峻挑战，这主要因为泰国对外国公司完全拥有企业所有权设置了限制。

TMF Group 亚太区负责人 Shagun Kumar 表示：

“全球商业复杂性指数 (GBCI) 仍然是洞察全球主要司法管辖区商业复杂性的基石。 今年，香港特别行政区继续保持亚太地区营商环境复杂度最低的司法管辖区的地位，而印度尼西亚、马来西亚和越南等国在进行重大改革后排名有所下降。 亚太地区依然是我们的客户和我们自身发展的主要动力之一，我希望这一报告能够持续为企业决策者和研究人员提供宝贵的参考依据。”

前十名和后十名（1= 最复杂，79= 最不复杂）

1 希腊



2 法国



3 哥伦比亚



4 墨西哥



5 玻利维亚



6 土耳其



7 巴西



8 意大利



9 秘鲁



10 哈萨克斯坦 70 牙买加



71 英属维尔京群岛 (BVI)



72 泽西岛



73 英国



74 荷兰



75 新西兰



76 别行政区



77 丹麦



78 库拉索



79 开曼群岛

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