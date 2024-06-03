GBCI 報告：中國大陸是亞太區營商環境最複雜的司法管轄區之一。 香港特別行政區仍是亞太區最容易進行投資的地區

倫敦, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group 是領先的合規和管理服務提供商，今天推出了第 11 版全球商業複雜度指數（Global Business Complexity Index，GBCI）。 該年度報告展示了有關全球 79 個司法管轄區的分析，提供全球營商的關鍵領域數據。



在今年的 GBCI 中，中國大陸排名第 11 位，屬於最複雜的亞太區司法管轄區，此前在 2023 年的排名為第 15 位。 緊隨其後的是排名第 10 位的哈薩克斯坦，然後是排名第 16 位的印尼和排名第 19 位的南韓。 今年的研究發現，中國大陸的複雜性在於會計方面電子發票本地化的問題，這對管理和數碼化檔案提出了新的要求。

印尼的複雜性有所降低，源於市場准入步驟得以簡化，例如降低註冊資本要求、減低遣散費以及引入黃金簽證計劃。

同時，香港特別行政區在今年的 GBCI 排名中有所提升，從 2023 年和 2022 年的第 74 位升至 2024 年的第 76 位，繼續保持作為亞洲主要樞紐的地位，亦是研究中亞太區營商環境最簡單的司法管轄區。 儘管當地的銀行營運方式可能會增加開設企業的複雜性，但其簡單的低稅收制度仍然具有吸引力。 這個地區還實施人工智能和外判模式，以應對高薪聘人的問題。

在亞太區其他地區，馬來西亞實施的電子發票系統有助簡化財務流程、降低成本並提高透明度。 同樣，越南亦推進數碼化轉型（例如在網上提交稅務報告），讓企業可以節省時間和成本。

然而在其他地方，由於新法律和法規缺乏標準化，菲律賓的實體初創企業在獲得許可證和註冊方面仍然會有延誤。 泰國的情況很相似，外國投資者仍面對嚴峻的挑戰，當局限制外國公司在該國確立完全的企業所有權。

TMF Group 的亞太區負責人 Shagun Kumar 表示：

「全球商業複雜度指數（GBCI）仍然是我們了解全球主要司法管轄區商業複雜性的基石。 今年，香港特別行政區保持了作為亞太區營商環境最簡單的司法管轄區的地位，而印尼、馬來西亞和越南等國家在進行重大改革後，排名有所提高。 亞太區仍然是客戶和我們自身機構的主要發展重地之一，我希望這份報告繼續成為商業決策者和研究人員的寶貴資源。」

前十名和後十名（1= 最複雜，79= 最簡單）

1 希臘



2 法國



3 哥倫比亞



4 墨西哥



5 玻利維亞



6 土耳其



7 巴西



8 意大利



9 秘魯



10 哈薩克斯坦 70 牙買加



71 英屬處女島（BVI）



72 澤西島



73 英國



74 荷蘭



75 紐西蘭



76 香港 特別行政區



77 丹麥



78 庫拉索島



79 開曼群島

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