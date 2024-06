NetAlly stellt die nächste Generation der LinkRunner® AT Netzwerk- und Kabeltester vor

LAS VEGAS, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly hat heute auf der Cisco Live!-Veranstaltung die Verfügbarkeit seiner LinkRunner® AT Netzwerk- und Kabeltester der nächsten Generation angekündigt und setzt damit die über zwanzigjährige Tradition innovativer Tools zur Fehlersuche für Netzwerkingenieure und -techniker fort.



Der LinkRunner AT 3000 bietet eine schnelle und umfassende Validierung von Kupfer- und Glasfasernetzwerkverbindungen mit einer leistungsstarken Fehlersuche bei der Netzwerkkonnektivität. Der LinkRunner AT 3000 bietet die gleichen Kernfunktionen wie seine Vorgängermodelle (LinkRunner AT 1000 und 2000), verfügt aber über einen großen Touchscreen und einen detaillierteren AutoTest, der eine bessere Netzwerkübersicht über Ethernet-Verbindungen von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s bietet – und das zum gleichen Preis wie der AT 2000.

Mit den zusätzlichen Funktionen Netzwerkerkennung, Pfadanalyse und Paketerfassung bietet der LinkRunner AT 4000 mehr Transparenz und Diagnosemöglichkeiten, so dass Netzwerkexperten Probleme, die einzelne oder mehrere Geräte und Netzwerksegmente betreffen, schnell beheben können. Die automatisierte Topologiezuordnung in Link-Live, der Plattform für Zusammenarbeit, Berichterstattung und Analyse von NetAlly, liefert minutengenaue Netzwerkkarten zur einfachen Dokumentation.

„Der LinkRunner AT 4000 hat sich als außergewöhnliche Ergänzung unserer Toolbox erwiesen“, so Paul Sutherland, Ingenieur bei Hallbeck IT. „Er hat den Zeit- und Kostenaufwand für die Fehlersuche erheblich reduziert. Dieses Tool hat unsere Fähigkeit verbessert, aktive Netzfehler schnell zu identifizieren, eine Aufgabe, die mit herkömmlichen Methoden viel zeitaufwändiger gewesen wäre.“

„Der bewährte LinkRunner dient IT-Fachleuten seit über zwei Jahrzehnten als der beliebteste Verbindungstester überhaupt“, so James Kahkoska, NetAlly Chief Technology Officer. „Die Implementierung unserer gemeinsamen AllyWare™-Technologieplattform auf LinkRunner AT hat die vollständige Umwandlung dieser Geräte mit Funktionen ermöglicht, die in den fortschrittlicheren Testern von NetAlly vorhanden sind, und gleichzeitig eine vertraute Benutzererfahrung sowohl auf den Testern als auch in Link-Live geboten.“

Lee Badman, Wireless Network Architect bei Wirednot, dazu: „Der neueste LinkRunner AT von NetAlly wertet diese sehr praktische Produktlinie in jeder Hinsicht auf – von der Unterstützung der neuesten PoE-Standards und Switch-Schnittstellen bis hin zur Überarbeitung der Benutzeroberfläche für höchste Effektivität gibt es viele Gründe für eine Investition oder ein Upgrade.“

Die neuen LinkRunner AT-Modelle sind bei den autorisierten Vertriebspartnern von NetAlly in Nordamerika, Europa und Asien erhältlich. Weitere Informationen: https://www.netally.com/linkrunner-ethernet-testers/

Über NetAlly

Die NetAlly ® -Familie von Netzwerktest- und -analyselösungen hilft Netzwerk- und Cybersicherheitsexperten seit Jahrzehnten, die komplexen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke von heute besser bereitzustellen, zu verwalten, zu warten und zu sichern. Seit der Entwicklung des branchenweit ersten tragbaren Netzwerkanalysegeräts im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für tragbare Netzwerkanalysen und Cybersicherheitsbewertungen mit Tools wie EtherScope® nXG , CyberScope®, AirMagnet® , LinkRunner ®, LinkSprinter® , AirCheck™ und mehr. NetAlly vereinfacht die Komplexität von Netzwerktests und Cybersicherheitsbewertungen, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern vor Ort und externen Experten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie NetAlly Netzwerk- und Sicherheitsexperten hilft, ihre Arbeit schneller zu erledigen, besuchen Sie https://netally.com oder folgen Sie uns auf Facebook , Twitter , Linked-in , Instagram oder YouTube .

