Rapport du GBCI : le Danemark et les Pays-Bas maintiennent leur position parmi les 10 pays où il est le plus facile de faire des affaires. La Grèce dépasse la France au rang de juridiction la plus complexe d’Europe

LONDRES, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group, un fournisseur de services administratifs et de conformité de première importance, publie ce jour la 11e édition du Global Business Complexity Index (GBCI — Indice mondial de complexité des affaires) .



Ce rapport complet analyse 79 juridictions qui représentent 93 % du PIB mondial total et 88 % des entrées nettes d’IDE (investissements directs à l’étranger) dans le monde. Il compare 292 indicateurs annuels fournissant des données ciblées sur les aspects clés de la conduite des affaires à travers le monde.

L’édition de cette année révèle que le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’île de Jersey figurent parmi les juridictions européennes où il est le plus facile de faire des affaires.

Par ailleurs, la Grèce prend la tête du classement des juridictions les plus complexes (en Europe et partout ailleurs), passant de la 6e place en 2022 à la 2e place en 2023, détrônant ainsi la France qui occupait jusque là cette 2e place. La Turquie et l’Italie maintiennent leur rang de 2023, se classant respectivement en 6e et 8e position.

Si la Grèce a toujours été considérée comme un territoire difficile, notamment en matière de comptabilité et de fiscalité, la complexité des postes de ressources humaines et de paie s’est intensifiée cette année.

Une méconnaissance relative de ces particularités locales peut souvent contraindre les investisseurs étrangers à faire appel à des conseillers externes pour la comptabilité, la fiscalité, les ressources humaines et la paie, ce qui ne fait qu’orienter leurs budgets à la hausse.

En 2024, de nouvelles réglementations applicables au registre des bénéficiaires effectifs et au cadre fiscal ont également vu le jour, faisant grimper les frais de mise en conformité. En outre, les strictes dispositions du Code du travail régissant la protection des employés rendent difficiles les régularisations de main-d’œuvre, ce qui se répercute négativement sur les frais d’embauche et de maintien en poste.

En revanche, les efforts déployés par le Danemark pour uniformiser les activités commerciales, notamment via la numérisation des processus fiscaux pour rendre les procédures plus rapides et moins complexes, ont considérablement facilité la création et la déclaration des entreprises.

Et grâce à leur approche législative, réglementaire et procédurière conviviale, les Pays-Bas se classent régulièrement parmi les juridictions les plus accessibles pour le développement d’activités commerciales. La stabilité réglementaire locale, l’accompagnement des nouvelles entreprises et la solidité de l’écosystème pour les entreprises de la fintech et de l’IA restent des éléments attractifs aux yeux des investisseurs étrangers.

Frank Welman, directeur de TMF Group pour la région EMOA, observe que : « Le rapport du GBCI met en évidence les difficultés rencontrées par les entreprises dans certains pays européens, malgré une attractivité apparente. Nous espérons voir davantage d’entreprises faire appel à des partenaires et à des conseillers pour s’inscrire dans le respect des règles et réglementations en constante évolution, en particulier lorsqu’elles exercent des activités transfrontalières. »

