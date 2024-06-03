Irdeto 在 2024 年网络安全卓越奖中荣获反盗版大奖

阿姆斯特丹, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球数字平台网络安全的领军企业 Irdeto 欣然宣布，我们在 2024 年网络安全卓越奖中荣获反盗版类别的奖项。



作为行业内最具声望的奖项之一， 网络安全卓越奖 因彰显了网络安全领域内最杰出贡献者的成就而在全球赢得声誉——该成就来源于严格的专家评审。该奖项与一个由超过 600,000 网络安全专业人士组成的庞大网络相连。

今年，Irdeto 引以为豪的是，其因标志性的反盗版服务 Anti-Piracy Services 而获得认可。这是一套全面的解决方案，专为满足内容创作者、广播公司和服务提供商在打击非法内容共享方面的大范围需求而设计。凭借先进技术和广泛的行业专业知识，这些服务成为全方位资源，针对在各种平台和渠道上受保护的内容，检测、处理和防止其未经授权的分发和观看。

主要特色：

互联网监控与执法：Irdeto 采用先进的网络扫描技术来监控网上活动，包括网站、社交媒体和文件共享网络，以检测版权侵犯行为。一旦发现违规行为，Irdeto 会立即采取法律措施，如发送停止侵权通知，来消除盗版内容。

水印技术：Irdeto 的水印解决方案在媒体资产中植入隐形且独特的标记，从而能够追踪非法复制品的来源。这项技术还有助于准确定位违规来源，从而对违规者采取精确的法律行动。

直播活动保护：专注于保护直播的完整性，例如体育赛事，Irdeto 采用实时监控和快速干预策略来识别和中断未经授权的广播，从而保护内容权利所有者的商业利益和价值。

网络安全服务：认识到网络威胁对盗版行为的深远影响，Irdeto 始终走在提供网络安全解决方案的前沿，保护内容分发框架和基础设施免受数字入侵、病毒和其他网络攻击的影响。

法证调查和法律支持：Irdeto 提供强大的调查服务以收集盗版证据，并在对侵权者的法律诉讼中提供协助，为知识产权法的严格运行做出贡献。

全球覆盖和情报：凭借宏大覆盖范围的反盗版专业网络和对盗版模式及策略的全面数据访问，Irdeto 为客户提供可行的情报，以预先对潜在威胁进行反制。

Irdeto 反盗版服务针对娱乐、体育和媒体行业的独特需求，利用数十年的深厚专业知识，提供可扩展且有效的解决方案，应对不断演变的数字盗版格局。

“我们祝贺 Irdeto 在 2024 年网络安全卓越奖中荣获反盗版类别的奖项，”Cybersecurity Insiders 的首席执行官及 LinkedIn 上 Information Security Community 的创办人 Holger Schulze 表示，该 LinkedIn 上的社区已经组织了第九届网络安全卓越奖。“今年有超过 600 项参赛作品涵盖了 300 多个类别，竞争非常激烈。你们的成就反映了对卓越、创新及领导力这些网络安全中内核原则的不懈追求。”

Irdeto 的首席执行官 Doug Lowther 对公司最近的成就表示自豪：“获得这一认可反映了我们对开创最高网络安全标准的深厚承诺。凭借对安全连接世界的明确愿景以及多年的行业领导记录，我们感到荣幸的是，再次获得网络安全卓越奖对我们追求的认可。”

如欲了解更多关于我们的反盗版服务，请浏览 www.irdeto.com/anti-piracy。

关于 Irdeto

Irdeto 是数字平台网络安全领域的全球领先企业，致力于帮助企业创新，打造安全、互联的未来。Irdeto 的服务和解决方案以 50 多年的安全专业知识为基础，在视频娱乐、视频游戏以及交通、健康和基础设施等互联行业中保护收入、促进增长并打击网络犯罪。Irdeto 的团队遍布世界各地，其最大的资产是其员工，并通过包容性的工作场所来弘扬多样性，每个人都有平等的机会推动创新并支持 Irdeto 的成功。Irdeto 是首选的安全合作伙伴，致力于构建一个安全的世界，让人们可以放心地实现互联。

如需了解更多信息，请访问 www.irdeto.com 。