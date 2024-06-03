Irdeto 在 2024 年網絡安全卓越獎中榮獲反盜版大獎

阿姆斯特丹, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球數碼平台網絡安全的領軍企業 Irdeto 欣然宣布，我們在 2024 年網絡安全卓越獎中榮獲反盜版類別的大獎。



作為行業內最具聲望的獎項之一， 網絡安全卓越獎 因其嚴格的專家評審而在全球贏得聲譽，彰顯了網絡安全領域內最傑出貢獻者的成就。此獎項與一個由超過 600,000 網絡安全專業人士組成的巨大網絡相連。

今年，Irdeto 因其標誌性的反盜版服務 Anti-Piracy Services 而獲得表揚。這是一套全面的解決方案，專為滿足內容創作者、廣播公司和服務提供商在打擊非法內容共享方面的廣泛需要而設計。憑藉先進技術和廣泛的行業專業知識，這些服務成為偵查、處理和防止受保護內容在各種平台和渠道上未經授權分發和觀看的一體化資源。

主要特色：

互聯網監控與執法：Irdeto 採用先進的網絡掃描技術來監控網上活動，包括網站、社交媒體和文件共享網絡，以偵查版權侵犯行為。一旦發現違規行為，Irdeto 會立即採取法律措施，如發送停止令，從而消除盜版內容。

水印技術：Irdeto 的水印解決方案在媒體資產中植入隱形且獨特的標記，以此追蹤非法複製品的來源。這項技術還有助於準確定位違規來源，方便對違規者採取精確的法律行動。

實時活動保護：Irdeto 專注於保護實時串流媒體的完整性，例如體育賽事，採用實時監控和快速干預策略來識別和干擾未經授權的廣播，從而保護內容權利擁有人的商業權益和價值。

網絡安全服務：Irdeto 認識到網絡威脅對盜版行為的深遠影響，始終走在提供網絡安全解決方案的最前沿，保護內容分發框架和基礎設施免受數碼入侵、病毒和其他網絡攻擊的影響。

法證調查和法律支援：Irdeto 提供強大的調查服務以收集盜版證據，並在針對侵權者的法律訴訟中提供協助，為知識產權法的嚴格執法作出貢獻。

全球覆蓋和情報：憑藉超大覆蓋範圍的反盜版專業網絡和對盜版模式和策略的全面數據獲取，Irdeto 為客戶提供可行的情報，預先對潛在威脅進行反制。

Irdeto 反盜版服務針對娛樂、體育和媒體行業的獨特需要，利用數十年的深厚專業知識，提供可擴展且有效的解決方案，應對不斷演變的數碼盜版環境。

Cybersecurity Insiders 的行政總裁及 LinkedIn Information Security Community（第九屆網絡安全卓越獎的主辦單位）的創辦人 Holger Schulze 表示：「我們祝賀 Irdeto 在 2024 年網絡安全卓越獎中榮獲反盜版類別的大獎。今年有超過 600 項參賽作品，涵蓋了 300 多個類別，競爭非常激烈。你們的成就反映了對卓越、創新及領導力這些核心原則的不懈追求。」

Irdeto 的行政總裁 Doug Lowther 對公司最近的成就表示自豪：「獲得這一認可反映了我們對創立最高網絡安全標準的堅定承諾。憑藉對安全連接世界的明確願景以及多年的行業領導記錄，我們有幸再次獲得網絡安全卓越獎的認可。」

如欲了解更多關於我們的反盜版服務，請瀏覽 www.irdeto.com/anti-piracy 。

關於 Irdeto

Irdeto 是全球數碼平台網絡安全的領導者，幫助企業為了一個安全、互聯的未來而不斷創新。Irdeto 憑藉超過 50 年的安全專業知識，其服務和解決方案保護收入，促進增長，並打擊在影片娛樂、電子遊戲以及交通、健康和基礎設施等相關行業的網絡犯罪。擁有遍布全球的團隊，Irdeto 最大的資產是其人員，並透過包容的工作環境倡導多樣性，確保每個人都有平等的機會推動創新並支援 Irdeto 的成功。Irdeto 是首選的安全合作夥伴，旨在建立一個人們可以放心連接的安全世界。

如欲了解更多資訊，請造訪 www.irdeto.com 。