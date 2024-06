OKX lanceert exchange en Web3 Wallet in Nederland

Het lokale platform biedt 150 meer dan cryptovaluta, waaronder meer dan 60 crypto/euro-handelsparen met hoge liquiditeit



Nederlandse klanten kunnen gebruikmaken van iDEAL, het populairste betaalsysteem van het land, om direct en kosteloos geld op hun account te storten

AMSTERDAM, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, een toonaangevende wereldwijde crypto-exchange en Web3-technologiebedrijf, heeft vandaag de officiële lancering aangekondigd van zijn gecentraliseerde crypto-exchange en zijn OKX Wallet in Nederland. Nederlandse klanten hebben via onze OKX-exchange toegang tot spothandel (kopen en verkopen) en conversiediensten voor meer dan 150 cryptovaluta, waaronder meer dan 60 crypto/euro-handelsparen. OKX biedt ook naadloze euro-stortingen en -opnames, evenals toonaangevende Web3-functies via de OKX Wallet in Nederland.

Via de gecentraliseerde OKX-exchange hebben inwoners van Nederlandse crypto-gebruikers nu toegang tot spothandel, conversies en functies om extra te verdienen. Zowel de klantenondersteuning, de website en de app zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.

De geavanceerde en gebruiksvriendelijke OKX Wallet van OKX biedt een toegangspoort tot de Web3-wereld, waardoor klanten volledige controle over hun eigen crypto behouden.

Door de integratie van OKX met iDEAL, het meest populaire online betalingssysteem van het land, kunnen Nederlandse klanten onmiddellijk direct geld opnemen of op hun account storten. Stortingen en opnames via Single Euro Payments Area (SEPA) zijn ook gratis beschikbaar voor Nederlandse klanten.

Algemeen directeur van OKX Europe, Erald Ghoos, zei: "De lancering van onze gecentraliseerde exchange en OKX Wallet in Nederland markeert een significante mijlpaal in onze langdurige toewijding aan dit land. We hebben een lokaal team met veel ervaring, onder leiding van regionaal manager Roy van Krimpen. Zij hebben lokale feedback grondig meegenomen bij het ontwerpen van ons product. Het resultaat is een reeks cryptoproducten en -diensten die voldoen aan de behoeften van de Nederlandse gemeenschap, met de nadruk op gebruiksgemak, lage handelskosten en naadloze stortingen en opnames in euro's. Dit is slechts het begin van onze reis, en we kijken ernaar uit om verder het vertrouwen op te bouwen en een steunpilaar te worden in deze gemeenschap."

Nederlandse crypto-gebruikers die een account willen aanmaken op OKX worden uitgenodigd om de OKX-website te bezoeken of de OKX-app te downloaden via de App Store of Google Play en het verificatieproces te doorlopen. Ter gelegenheid van de lancering heeft OKX een nieuwe gebruikersbonus van tot wel € 50 geïntroduceerd voor alle nieuwe klanten die zich aanmelden van vandaag tot en met 3 juli.

Voor zijn gecentraliseerde exchange-diensten in Europa is OKX geregistreerd als cryptodienstverlener bij De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft het een licentie als dienstverlener voor virtuele financiële activa in Malta.

In lijn met zijn toewijding aan transparantie was OKX een van de eerste in de crypto-industrie die eind 2022 een maandelijks Bewijs van reserves publiceerde om de volledige dekking van de klanten hun bezittingen op het platform te valideren. OKX heeft reeds 19 opeenvolgende maandelijkse snapshots gepubliceerd en geldt hiermee als rolmodel in de sector voor het aannemen van nieuwe en verbeterde rapportagestandaarden.

De officiële lancering van de gecentraliseerde exchange en Web3 Wallet van OKX volgt op de rebranding van Okcoin Europe Ltd. naar OKX en de benoeming van Erald Ghoos als Europees algemeen directeur van OKX in april.

Er zullen voortdurend meer tokens worden toegevoegd voor de Nederlandse klanten van OKX. Kijk hier voor de meest recente lijst met beschikbare tokens.

Ga voor meer informatie naar okx.com

Voor mediavragen kun je contact opnemen met:

Media@okx.com

Over OKX



OKX is een toonaangevende wereldwijde crypto-exchange en innovatief Web3-bedrijf. OKX wordt vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers wereldwijd en staat bekend als een van de snelste en meest betrouwbare crypto-apps ter wereld. Als partner van Premier League-kampioen Manchester City, het F1-team McLaren en Olympisch medaillewinnaar Scotty James, wil OKX de fanervaring verbeteren door nieuwe manieren van fanbetrokkenheid te introduceren. OKX is daarnaast de belangrijkste partner van het Tribeca Festival als onderdeel van een initiatief om meer contentmakers naar Web3 te brengen.

De OKX Wallet is het nieuwste aanbod van het platform voor mensen die de wereld van NFT's en de metaverse willen verkennen terwijl ze GameFi- en DeFi-tokens verhandelen.

OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert maandelijks zijn Bewijs van reserves.

Om meer te weten te komen over OKX, download je onze app of ga je naar okx.com

Disclaimer

Deze aankondiging is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies, belastingadvies of juridisch advies en mag niet worden beschouwd als een aanbod om digitale activa te kopen, verkopen of bezitten, of om diensten met betrekking tot digitale activa aan te bieden. Digitale activa, inclusief stablecoins, brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Ze kunnen sterk fluctueren in waarde of zelfs waardeloos worden. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale activa geschikt is voor jou, rekening houdend met je financiële situatie en risicobereidheid. OKX geeft geen aanbevelingen voor investeringen of assets. Je bent zelf verantwoordelijk voor je investeringsbeslissingen en OKX is niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg een adviseur voor juridische, fiscale of beleggingszaken voor vragen over jouw specifieke omstandigheden.