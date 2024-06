Muutos Harvian johtoryhmässä: Philipp Krauth EOS Groupin toimitusjohtajaksi ja EOS-brändistä ja -tuotteista vastaavaksi johtajaksi

Harvia Oyj, Pörssitiedote 3.6.2024 klo 11.45





Harvia Oyj on nimittänyt Philipp Krauthin EOS Groupin toimitusjohtajaksi, EOS-brändistä ja -tuotteista vastaavaksi johtajaksi ja Harvian johtoryhmän jäseneksi. Tehtävässään Krauth vastaa EOS Groupin johtamisesta ja varmistaa Harvia-konsernin EOS-brändin alla myytävien premium-ratkaisujen selkeästi erottuvan ja kiehtovan identiteetin.

Philipp Krauth on kokenut globaalien liiketoimintojen johtaja, jolla on vankkaa osaamista asiakas- ja toimittajasuhteista sekä brändinhallinnasta. Tällä hetkellä hän toimii Outdoorchef AG:n toimitusjohtajana, ja aiemmin hän on toiminut Wolf Steel Ltd:n Napoleon-brändin toimitusjohtajana Euroopassa sekä Newell Brands Inc:n toimitusjohtajana Saksassa ja Itävallassa. Lisäksi Krauth on työskennellyt kymmenen vuotta Hansgrohe Groupissa, ja hänellä on myös kokemusta useista eri johtotehtävistä Aasiassa.

”Olen erittäin tyytyväinen, että Philipp liittyy Harvian johtoryhmään. Hän tuo mukanaan runsaasti merkityksellistä toimialakokemusta premium-brändien hallinnasta, kaupallisten toimintojen laadukkuudesta ja globaalien liiketoimintojen johtamisesta. Mikä tärkeintä, hänellä on kokemusta vastaavista koko toimialaa koskevista muutoksista kuin se, joka on parhaillaan käynnissä globaalissa saunamarkkinassa – siirtyminen tuotekeskeisestä ratkaisukeskeiseen liiketoimintaan. Lisäksi hänen osallistavasta johtamistavastaan on varmasti hyötyä EOS:n saksalaisten juurien vaalimisessa globaalissa markkinassa”, sanoo Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefelt.

”Minulle on kunnia saada liittyä Harvia-konserniin EOS Groupin toimitusjohtajana. Premium-brändiensä ja -ratkaisujensa ansiosta EOS:llä on houkutteleva arvolupaus, ja yhtiö on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään premium-brändien kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen liittyvää osaamistani EOS:ssä, ja olen hyvin iloinen tulevasta yhteistyöstä EOS:n erittäin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa”, kertoo Philipp Krauth.

Krauth aloittaa tehtävässään 12.8.2024 ja raportoi Harvian toimitusjohtaja Matias Järnefeltille. Aiemmin julkistetun mukaisesti EOS Groupin toimitusjohtaja ja Harvian johtoryhmän jäsen Rainer Kunz on päättänyt jättää tehtävänsä Harviassa. Kunz jatkaa työskentelyä Harviassa täysipäiväisesti elokuun loppuun 2024 saakka ja tukee tehtävien siirtoa sen jälkeen neuvonantajana.





Harvia Oyj

Matias Järnefelt

CEO





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

