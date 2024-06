Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för maj 2024 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP

Stockholm, 3 juni 2024 - Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR som är noterad på Nasdaq Stockholm för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).

Utöver Virtune Crypto Top 10 Index ETP så innefattar Virtunes produktportfölj: Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Chainlink ETP, Virtune Staked Polkadot ETP, Virtune Arbitrum ETP, Virtune Staked Solana, Virtune Staked Polygon och Virtune Staked Cardano.

Index fördelning per den 31 maj (innan rebalansering):

Ethereum: 42,10%

Bitcoin: 37,89%

Solana: 9,05%

Ripple: 3,26%

Cardano: 1,88%

Avalanche: 1,58%

Chainlink: 1,21%

Polkadot: 1,16%

Bitcoin Cash: 1,06%

Polygon: 0,76%

Ny indexfördelning per den 31 maj (efter rebalansering):

Bitcoin 40%

Ethereum: 40%

Solana: 8,85%

XRP: 3,48%

Cardano 1,92%

Avalanche: 1,75%

Polkadot 1,22%

Chainlink: 1,12%

Polygon: 0,84%

Litecoin: 0,74%

I samband med månadens rebalansering sker en förändring i de kryptotillgångar som ingår i indexet. Bitcoin Cash har exkluderats ur indexet och Litecoin har adderats till indexet. Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEKs utfall för maj blev +19,90%.



Rebalanseringen sker enligt det index som ETPn följer, Virtune Vinter Crypto Top 10 Index och detta är den trettonde rebalanseringen sedan produkten noterades den 15 maj 2023. Syftet med den frekventa månatliga rebalanseringen är att säkerställa att ETPn alltid speglar rådande marknadsförhållanden och för att kunna absorbera volatilitet i kryptomarknaden på ett effektivt sätt.

I maj upplevde kryptomarknaden en stark utveckling med Bitcoin som uppvisade en uppgång på +11,1% och Ethereum på +24,7%. Altcoins hade en positiv trend där Chainlink hade en uppgång på +40,2%, Solana +30,5% och Avalanche +10,1%.

Utvecklingen per kryptotillgång som utgör en del av Virtune Crypto Top 10 Index ETP under maj månad:

Chainlink +40,2%



Solana +30,5%



Ethereum +24,7%



Bitcoin +11,10%



Avalanche +10,10%



Polkadot +8,67%



Litecoin +4,72%



Polygon +4,04%



XRP +3,17%



Cardano +1,36%

Virtunes kryptoindex-ETP är den första av sitt slag i Norden. ETPn inkluderar upp till 10 ledande kryptotillgångar som är en del av Nasdaq Crypto Index baserat på deras totala marknadsvärde och har en maxvikt på 40% per kryptotillgång för att främja diversifiering. Detta gör att investerare kan dra nytta av en bred exponering mot kryptomarknaden utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild kryptotillgång.

Är du, som (institutionell) investerare, intresserad av att träffa Virtune för att diskutera möjligheterna med våra ETP:er för din/er kapitalförvaltning/diskretionära förvaltning, att få veta mer om Virtune och/eller bolagets ETP:er så tveka inte att höra av dig till oss på hello@virtune.com.

Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och även registrera din mailadress på vår hemsida för att prenumerera på våra nyhetsbrev med bland annat att prenumerera på våra nyhetsbrev med bland annat uppdateringar kring Virtunes kommande ETP-lanseringar samt andra nyheter relaterat till digitala tillgångar.



Presskontakt

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a fully regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Marknadsföring från Virtune AB. Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com